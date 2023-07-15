أُنس جابر بعد خسارة نهائي ويمبلدون: لن أستسلم وسأعود بشكل أفضل
أعربت التونسية أُنس جابر عن حزنها الشديد إثر خسارة نهائي بطولة ويمبلدون للتنس أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، في المواجهة التي جمعتهما، مساء السبت.
وأصبحت "فوندروسوفا" أول لاعبة غير مصنفة تفوز بلقب السيدات في ويمبلدون في عصر الاحتراف، بينما خسرت "أُنس" للعام الثاني على التوالي في النهائي.
وكانت "أُنس" تأمل منح العرب اللقب الأول في البطولات الأربع الكبرى، وتكون أول لاعبة أفريقية تفوز بلقب كبير.
وظهرت "أُنس" في لقطات حزينة عقب المباراة وهي تبكي، قائلة: "هذه أكبر خسارة مؤلمة خلال مسيرتي، ولكنني لن أستسلم، وسأعود بشكل أفضل.. أعدكم بالفوز هنا".
وأضافت: "يجب أن أهنئ ماركيتا وفريقها على البطولة الرائعة، هي لاعبة رائعة، وأعرف أنها مرت بإصابات متعددة، وسعيدة من أجلها، ولن أستسلم، وسأعود بقوة أكبر".
وأردفت: "كانت بطولة رائعة بالنسبة لي، تمنيت لو أنهيتها بصورة جيدة، أشكر فريقي الذي أمن بي، وسننجح يومًا ما".
واختتمت حديثها: "شكرًا لكم على الحضور لدعمي، وعلى الطاقة الإيجابية، كل شيء كان رائعًا منذ اليوم الأول، كانت رحلة صعبة، لكن هذه هي رياضة التنس، أعدكم بالعودة يومًا ما، والفوز بتلك البطولة".
وكان التوتر قد سيطر على أداء النجمة التونسية خلال المباراة، فيما حافظت فوندروسوفا، الذي غابت عن منافسات العام الماضي بسبب جراحة في المعصم، على هدوئها لتحسم تتويجها، بنتيجة 6-4 و6-4.