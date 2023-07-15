أُنس جابر بعد خسارة نهائي ويمبلدون: لن أستسلم وسأعود بشكل أفضل

أعربت التونسية أُنس جابر عن حزنها الشديد إثر خسارة نهائي بطولة ويمبلدون للتنس أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، في المواجهة التي جمعتهما، مساء السبت.

وأصبحت "فوندروسوفا" أول لاعبة غير مصنفة تفوز بلقب السيدات في ويمبلدون في عصر الاحتراف، بينما خسرت "أُنس" للعام الثاني على التوالي في النهائي.

وكانت "أُنس" تأمل منح العرب اللقب الأول في البطولات الأربع الكبرى، وتكون أول لاعبة أفريقية تفوز بلقب كبير.