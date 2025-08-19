ماكرون يدعو لفرض عقوبات على روسيا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية

رفض النصر.. نجم منتخب البرتغال يصدم كريستيانو رونالدو

رونالدو مع ترينكاوالمصدر: مواقع التواصل
19 أغسطس 2025، 12:22 ص

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، صدمة قوية من أحد زملائه في صفوف منتخب بلاده خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وجدد رونالدو عقده مؤخراً مع فريقه النصر السعودي حتى صيف 2027 بعد أن انضم للفريق صاحب الرداء الأصفر في شهر يناير 2023.

 ويخوض النصر، اليوم الثلاثاء، مواجهة مرتقبة ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ.

 وكشفت صحيفة ABOLA البرتغالية عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع اللاعب البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو جناح فريق سبورتنغ لشبونة لتدعيم الجانب الهجومي.

ولفت ترينكاو الجناح الأيمن صاحب الـ 25 عاماً الأنظار مع منتخب البرتغال بعد تألقه في مباراة الدنمارك في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية وتسجيل هدفين قاد به البرتغال للتأهل.

ويرتبط اللاعب بعقد مع لشبونة البرتغالي حتى صيف 2027 وسبق أن لعب مع سبورتنغ براغا البرتغالي قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني ثم إعارته إلى وولفرهامبتون الإنجليزي قبل انتقاله إلى لشبونة.

 وأشارت الصحيفة إلى أن ترينكاو رفض فكرة الرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد رغم رغبة رونالدو في اصطحاب مواطنه لتدعيم صفوف الفريق الأصفر.

