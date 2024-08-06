يوم بعد آخر يتلاشى حلم برشلونة في الحصول على خدمات نجمهم المفضل نيكو ويليامز، في ظل ارتباطه القوي بنادي أتلتيك بيلباو، الذي نشأ فيه.

وطوال فترة الانتقالات الصيفية لم يتوقف رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، عن التأكيد على امتلاك ناديه الموارد المالية للحصول على ويليامز وسداد الشرط الجزائي في عقده بقيمة 58 مليون يورو، ومن المتوقع أن يكلف داني أولمو برشلونة مبلغًا مقاربا إذا تم التوصل إلى اتفاق مع ناديه الألماني لايبزيغ، ولم يُعرف بعد بشكل مؤكد ما إذا كان ذلك سيؤثر على ميزانية ضم ويليامز أم لا.

وتألق ويليامز مع المنتخب الإسباني حيث ساهم في تتويج بلاده بلقب يورو 2024 في ألمانيا، مما جعله هدفا أساسيا للبارسا هذا الصيف.

ورصد موقع "90mint" أسماء 5 لاعبين يمكن للنادي الإسباني التعاقد معهم بدلا من نيكو ويليامز في الميركاتو الحالي.

غادون سانشو

لسبب أو لآخر، لم ينجح سانشو في إنجلترا، وعلى الرغم من أنه استغرق وقتًا للانطلاق في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في بروسيا دورتموند، إلا أن أداءه في دوري أبطال أوروبا أثبت أنه لا يزال جناحًا جيدًا إلى حد ما على المستوى القاري.

ورغم أن إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، رحب بعودة سانشو إلى التشكيلة الأساسية، إلا أن النادي الإنجليزي قد يبيع الجناح قبل إغلاق نافذة الانتقالات، حيث تم ربط سانشو بشكل غير رسمي ببرشلونة في نافذة الانتقالات الحالية، ولكن ليس بشكل كبير منذ أن أصبح ويليامز هدفهم الرئيس.

كينغسلي كومان

مع انضمام مايكل أوليز لبايرن ميونخ قادما من كريستال بالاس، فضلا عن المحادثات الجارية بشأن لاعب رين الفرنسي ديسير دوو، بات اللاعب المخضرم كينغسلي كومان قلقا بشأن مستقبل بقائه مع الفريق وما إذا كان سيتم الوثوق به للعب تحت قيادة المدرب الجديد فينسنت كومباني ومنحه فرصة أخرى أمام النجوم الشباب.

وفي وقت سابق من هذا الصيف خرجت تسريبات تفيد بأن بايرن ميونخ سيكون منفتحًا لبيع كومان مقابل 50 مليون يورو، وكان برشلونة من بين الفرق التي تراقب وضعه. وحال فشل "البلوغرانا" في الحصول على خدمات ويليامز، من الصعب تخيل أنهم لن يستكشفوا هذا الخيار مرة أخرى على الأقل.

ماتيس تيل

إذا كان برشلونة يبحث عن بديل شاب لكومان، فمن المحتمل أن يكون من المفيد متابعة المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا، ماتيس تيل حيث بإمكان البارسا تقديم عرض مغر لضم اللاعب في ظل التشكيك حول جدوى أهميته للبايرن في ظل وجود مواطنه الفرنسي مايكل أوليز.

فيديريكو كييزا

أوضح يوفنتوس بشكل كبير أن فيديريكو كييزا يمكنه المغادرة هذا الصيف، والتقارير في إيطاليا تشير إلى أن النادي مستعد لقبول عروض تصل إلى 20 مليون يورو فقط.

ورغم أن تاريخ اللاعب، البالغ 26 عامًا، مع الإصابات يجعل برشلونة يتردد كثيرا في ضمه لصفوف الفريق الأول خاصة وأنه يعاني من سوء الحظ مع الإصابات، ولكن إذا كان النادي الإسباني في حالة يأس حقيقي من إيجاد بديل لنيكو ويليامز، فإن كييزا يستحق المحاولة بهذا السعر.

بيدرو نيتو

يتميز بيدرو نيتو بقدرته على اللعب في أي مكان عبر خط الهجوم بفضل خبرته الدولية، وسيكون مناسبا لأسلوب لعب برشلونة، وسيقدم الأداء المنتظر منه، ورغم أن اللاعب أعرب مؤخرا عن سعادته بالاستمرار مع وولفرهامبتون، إلا أن البارسا قد يفكر في اللاعب كخيار محتمل في الميركاتو الحالي.

كما ذكرت تقارير أخيرة أن نيتو دخل على رادار مانشستر سيتي من أجل ضمه حال رحيل الأرجنتيني خوليان ألفاريز، الذي بات قريبا من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد.