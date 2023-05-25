هل سيغادر غوارديولا مانشستر سيتي في حال تحقيق الثلاثية؟
قالت صحيفة "ديلي ميل" إنه يبدو أن بيب غوارديولا قد تراجع عما إذا كان سيغادر مانشستر سيتي إذا فاز النادي بثلاثية غير مسبوقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وبعد أن ضمن مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، سيخوض الفريق نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد يوم الـ 3 من يونيو على ملعب ويمبلي، ثم نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان في إسطنبول يوم الـ10 من يونيو.
وأصر غوارديولا، 52 عامًا، سابقًا على أنه لن يترك مانشستر سيتي، حتى لو حقق فريقه نجاحًا في جميع البطولات الثلاث، علما أن عقده ينتهي في يونيو 2025.
لكن في مقابلة جديدة مع شبكة "سكاي سبورت"، لم يكن بيب متسقًا مع هذه الإجابة، وبدلاً من ذلك كان غامضًا بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي.
وعند طرح السؤال، قال المدرب الإسباني: "أولًا وقبل كل شيء، علينا أن نفوز، ثم عليك أن تسألني السؤال، وسأخبرك بما أشعر به أو كيف أفكر".
وأضاف: "لدينا مباريات بعيدة في كل مسابقة للقيام بذلك، الحقيقة هي أن الأمر مختلف، لا يمكنك أن تخبرني أن التغلب على منافسنا في المدينة مانشستر يونايتد سيكون سهلًا، ماذا سيحدث ضد فريق إيطالي؟ لا أشعر أنني المفضل، أنا أفكر في ذلك، إذا حققنا ذلك، فسأخبرك، سنرى ما سيحدث في الموسم المقبل".
وفي مؤتمره قبل مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون، قال غوارديولا: "في الوقت الحالي أنا لا أفكر في الرحيل، لكن من يدري؟ لكنني لا أفكر".
كما دعا غوارديولا رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى اتخاذ قرار سريع بشأن انتهاك القواعد، والتي يبدو أنها تلقي بظلالها على نجاح مان سيتي.
قال غوارديولا: "آمل ألا يكونوا مشغولين للغاية وأن يتمكن الحكام من رؤية كلا الجانبين وتحديد ما هو الأفضل لأنني، في النهاية، أعرف أن ما فزنا به، فزنا على أرض الملعب، دعونا نحصل عليه في أقرب وقت ممكن لصالح الجميع.
ويلعب مانشستر سيتي مع برينتفورد يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد ستة أيام سيخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد في ويمبلي، ثم يلاقي إنتر ميلان في إسطنبول يوم الـ10 من يونيو في نهائي دوري أبطال أوروبا.