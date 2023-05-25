هل سيغادر غوارديولا مانشستر سيتي في حال تحقيق الثلاثية؟

قالت صحيفة "ديلي ميل" إنه يبدو أن بيب غوارديولا قد تراجع عما إذا كان سيغادر مانشستر سيتي إذا فاز النادي بثلاثية غير مسبوقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبعد أن ضمن مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، سيخوض الفريق نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد يوم الـ 3 من يونيو على ملعب ويمبلي، ثم نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان في إسطنبول يوم الـ10 من يونيو.

وأصر غوارديولا، 52 عامًا، سابقًا على أنه لن يترك مانشستر سيتي، حتى لو حقق فريقه نجاحًا في جميع البطولات الثلاث، علما أن عقده ينتهي في يونيو 2025.