يوفنتوس يسخر من ثنائي نابولي وميلان خلال تجديد عقد جليسون بريمر (فيديو)

وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد المدافع البرازيلي جليسون بريمر حتى عام 2028.

وكان "بريمر" انضم إلى صفوف يوفنتوس، في العام 2022، قادمًا من فريق تورينو.

وخلال فيديو الإعلان عن التجديد قام "بريمر" بإخراج مفاتيح من جيبه، مع هاتف جوال فيه لقطات وهو يلعب أمام الثنائي أوسيمين ولياو، وكأنه يقول هما في جيبه.