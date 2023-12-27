يوفنتوس يسخر من ثنائي نابولي وميلان خلال تجديد عقد جليسون بريمر (فيديو)
سخر نادي يوفنتوس الإيطالي من الثنائي أوسيمين لاعب نابولي ولياو لاعب ميلان، خلال تجديد عقد مدافعه البرازيلي جليسون بريمر.
وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد المدافع البرازيلي جليسون بريمر حتى عام 2028.
وكان "بريمر" انضم إلى صفوف يوفنتوس، في العام 2022، قادمًا من فريق تورينو.
وخلال فيديو الإعلان عن التجديد قام "بريمر" بإخراج مفاتيح من جيبه، مع هاتف جوال فيه لقطات وهو يلعب أمام الثنائي أوسيمين ولياو، وكأنه يقول هما في جيبه.
يذكر أن "بريمر" قال في تصريحات للموقع الرسمي ليوفنتوس بعد التجديد إنه "متحمس للغاية بشأن التجديد"، مضيفًا: "آمل أن أقوم بعمل جيد للغاية، وأن أستمر على هذا الطريق، منذ عام ونصف".
وواصل: "اخترت يوفنتوس لأنه فريق فائز، مجموعة قادرة على الفوز بتسعة ألقاب على التوالي، لكن ما صنع الفارق هو أنه بمجرد وصولي إلى هنا أدركت أن يوفنتوس عائلة".
وخاض "بريمر" مع فريق يوفنتوس 60 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع آخر.