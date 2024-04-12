كلوب يكشف سر السقوط المروع لليفربول أمام أتالانتا

وقال كلوب بعد أول هزيمة لليفربول بملعب أنفيلد منذ ما يقرب من 14 شهراً: "كانت مباراة سيئة حقاً، يا إلهي".

وأضاف: "بدأنا بشكل جيد حقاً ثم لم نستمر على نفس النهج، فقدنا السيطرة نسبياً، كان الأمر غريباً بالفعل، ولكن من حيث كرة القدم كان الأمر عبارة عن انضباط تكتيكي".

وأوضح: "كانت هناك فرصة كبيرة لداروين نونيز ثم لم يحالف الحظ هارفي، في الوقت الذي هز فيه لاعبو أتالانتا الشباك".

وواصل: "في مختلف التشكيلات لعبنا بشكل جيد حقًا هذه السنة، ولكن أمس؟ لم نلعب بشكل جيد، والسبب هو أن الخطة لم تنجح، ويمكنكم وضع هذه الجملة كعنوان رئيسٍ، وليس لدي مشكلة".