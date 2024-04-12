كلوب يكشف سر السقوط المروع لليفربول أمام أتالانتا
وصف الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، خسارة فريقه القاسية أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي ببطولة الدوري الأوروبي بـ"الانتكاسة الكبيرة".
وقال كلوب بعد أول هزيمة لليفربول بملعب أنفيلد منذ ما يقرب من 14 شهراً: "كانت مباراة سيئة حقاً، يا إلهي".
وأضاف: "بدأنا بشكل جيد حقاً ثم لم نستمر على نفس النهج، فقدنا السيطرة نسبياً، كان الأمر غريباً بالفعل، ولكن من حيث كرة القدم كان الأمر عبارة عن انضباط تكتيكي".
وأوضح: "كانت هناك فرصة كبيرة لداروين نونيز ثم لم يحالف الحظ هارفي، في الوقت الذي هز فيه لاعبو أتالانتا الشباك".
وواصل: "في مختلف التشكيلات لعبنا بشكل جيد حقًا هذه السنة، ولكن أمس؟ لم نلعب بشكل جيد، والسبب هو أن الخطة لم تنجح، ويمكنكم وضع هذه الجملة كعنوان رئيسٍ، وليس لدي مشكلة".
وقال كلوب عندما سئل عما إذا كانت حظوظ ليفربول في الصعود للدور قبل النهائي لا تزال قائمة: "أعتقد أن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، لست في حالة مزاجية للتفكير في مباراة ستقام بعد أسبوع، خاصة أن هناك لقاء آخر سيجري الأحد المقبل".
واختتم: "ما نحن فيه ربما يكون انتكاسة كبيرة بالنسبة لنا من حيث الأداء، لذا ينبغي أن نلعب في اللقاءات القادمة بشكل أفضل".