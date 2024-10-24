كأس السوبر المصري والدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تخطط "لإفراغ" قطاع غزة من سكانه
تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، مباراة نارية في نهائي كأس السوبر المصري، بين الغريمين الأهلي والزمالك.
وفي الدوري السعودي، يحل الاتحاد ضيفًا على نادي الرياض، فيما يستضيف العروبة فريق الشباب.
أوروبيًا تعود عجلة مباريات الدوري الأوروبي للدوران، حيث يلعب روما الإيطالي ضد دينامو كييف، ومانشستر يونايتد ضد فنربخشة.
فيما يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على باناثينايكوس اليوناني في دوري المؤتمر الأوروبي.
وفي الدوري الجزائري يلعب مولودية الجزائر ضد مولودية أقبو.
وبالدوري العراقي يحل نادي الشرطة ضيفًا على فريق الحدود.
الأهلي - الزمالك - 08:00 مساء - OnTime Sports، AD Sports.
الرياض - الاتحاد - 09:00 مساء - SSC HD
الدوري الأوروبي
روما x دينامو كييف - 7:45 مساء - beIN Sports HD 2.
آينتراخت فرانكفورت x ريجاس فوتبولا سكولا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 5.
فرينكفاروزي - نيس - 7:45 مساء - beIN Sports HD 3.
فنربخشة x مانشستر يونايتد - 10:00 مساء - beIN Sports HD 1
توتنهام x آلكمار - 10:00 مساء - beIN Sports HD 2.
باناثينايكوس - تشيلسي - 7:45 مساء - beIN Sports HD 1