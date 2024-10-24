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رياضة

كأس السوبر المصري والدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كأس السوبر المصري والدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
الأهلي والزمالكالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أكتوبر 2024، 3:30 ص

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، مباراة نارية في نهائي كأس السوبر المصري، بين الغريمين الأهلي والزمالك.

وفي الدوري السعودي، يحل الاتحاد ضيفًا على نادي الرياض، فيما يستضيف العروبة فريق الشباب.

أوروبيًا تعود عجلة مباريات الدوري الأوروبي للدوران، حيث يلعب روما الإيطالي ضد دينامو كييف، ومانشستر يونايتد ضد فنربخشة.

فيما يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على باناثينايكوس اليوناني في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي الدوري الجزائري يلعب مولودية الجزائر ضد مولودية أقبو.

وبالدوري العراقي يحل نادي الشرطة ضيفًا على فريق الحدود.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

 

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كأس السوبر المصري:

الأهلي - الزمالك - 08:00 مساء - OnTime Sports، AD Sports.

الدوري السعودي

الرياض - الاتحاد - 09:00 مساء - SSC HD

الدوري الأوروبي

 روما x دينامو كييف - 7:45 مساء - beIN Sports HD 2. 

آينتراخت فرانكفورت x ريجاس فوتبولا سكولا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 5. 

فرينكفاروزي  -  نيس - 7:45 مساء - beIN Sports HD 3. 

فنربخشة x مانشستر يونايتد - 10:00 مساء - beIN Sports HD 1

توتنهام x آلكمار - 10:00 مساء - beIN Sports HD 2.

دوري المؤتمر الأوروبي

باناثينايكوس - تشيلسي - 7:45 مساء - beIN Sports HD 1

 

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