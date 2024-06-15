مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تبلغ اليوم السبت كأس أمم أوروبا يومها الثاني الذي يتضمن ثلاث مباريات
تبلغ اليوم السبت نهائيات كأس أمم أوروبا يومها الثاني الذي يتضمن 3 مباريات، ستكون بدايتها بمواجهة سويسرا والمجر في استكمال جولة الافتتاح للمجموعة الأولى، فيما يفتتح منتخبا إسبانيا وكرواتيا منافسات المجموعة الثانية بمواجهة قوية.
وفي الكرة العربية، سيكون الموعد مع قمة مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدوري التونسي بين المتصدر الترجي وملاحقة الاتحاد المنستيري.
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة:
كأس أمم أوروبا 2024:
سويسرا ـ المجر ـ الساعة 04.00 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
إسبانيا ـ كرواتيا ـ الساعة 07.00 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
إيطاليا ـ ألبانيا ـ الساعة 10.00 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
الدوري التونسي:
الترجي التونسي ـ الاتحاد المنستيري الساعة 09.00 مساء على قناة الوطنية 1 التونسية وقناة الدوري والكأس