رسميًا.. موعد مباراة نهائي كأس الخليج للشباب بين السعودية واليمن

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسمياً، الموعد الخاص بمباراة نهائي كأس الخليج تحت 20 عاماً المقامة في المملكة العربية السعودية.

وتأهل منتخبا السعودية واليمن إلى نهائي البطولة بعدما تفوق المنتخب السعودي على حساب منافسه العراقي بنتيجة 2-1 في مباراة نصف النهائي، أمس الأحد.

وحقق منتخب اليمن فوزاً مثيراً على حساب منافسه عُمان بنتيجة 2-0 في نصف النهائي أيضاً.

وبحسب تغريدة نشرها الحساب الرسمي لاتحاد كأس الخليج، فإن المباراة ستقام في الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة بعد غدٍ الأربعاء على ملعب "مدينة الأمير سلطان" الرياضية في مدينة أبها.

وكان المنتخب السعودي قد واجه منافسه اليمني من قبل في افتتاح منافسات البطولة، وحقق الأخضر فوزاً مثيراً بهدف دون رد.

وتفوق المنتخب السعودي في صدارة ترتيب المجموعة الأولى على حساب المنتخب اليمني.

ونجح المنتخبان في العبور للمباراة النهائية بعد مواجهة صعبة للسعودية ضد العراق شهدت ندية كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، بجانب المنتخب اليمني الذي تخطى عقبة منافسه عُمان بثنائية رائعة.