رقم مفاجئ.. كم سيدفع الهلال للتعاقد مع "خليفة" ياسين بونو؟

اقتربت إدارة نادي الهلال السعودي من إتمام صفقة جديدة لتعزيز مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي تستمر حتى 10 سبتمبر الجاري.

وبحسب أحدث التقارير، فإن الهلال يستهدف التعاقد مع حارس أجنبي شاب يلعب في الدوري الفرنسي، لدعم صفوف الفريق في فئة المواليد.

ووفقا للتقارير، فقد دخلت إدارة الهلال في مفاوضات جادة مع نظيرتها في ليون الفرنسي، من أجل التعاقد مع الحارس ماثيو باتوييه، صاحب الـ 21 عامًا.

وتسعى إدارة "الزعيم" لضم باتوييه؛ ليكون بديلاً للحارس الدولي ياسين بونو، الذي سيغيب عن مباريات عديدة يخوضها فريقه هذا الموسم، في ظل خوضه بطولة كأس أمم أفريقيا برفقة المنتخب المغربي، في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026.

وحال إتمام الصفقة، سيقوم الهلال بقيد الحارس الفرنسي كلاعب تحت السن "مواليد"؛ إذ تمنح لوائح مسابقة دوري روشن الأندية الحق في قيد 8 لاعبين أجانب فوق السن، ولاعبين اثنين فقط من مواليد 2004 أو أصغر.

وتضم التشكيلة الحالية لـ"الزعيم" 11 لاعبًا أجنبيًا فوق 21 عامًا، فيما يُعتبر الجناح البرازيلي كايو سيزار الوحيد تحت السن، وهذا يعني أن الهلال سيقوم بشطب اثنين على الأقل من الأجانب من القائمة المحلية.

وبحسب التقارير الإخبارية، فإن قيمة صفقة انتقال الحارس الفرنسي إلى الهلال ستكون أقل من 3 ملايين يورو، علمًا أن قيمته السوقية الحالية تبلغ 800 ألف يورو، وفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت".

وماثيو باتوييه من مواليد 20 فبراير 2004، وقد بدأ مسيرته الكروية من خلال الأكاديميات في فرنسا، ثم انتقل إلى أكاديمية ليون عام 2019، وتدرج في الفئات السنية المُختلفة للنادي حتى وصل للفريق الأول عام 2023.

ويتمتع ماثيو بطول القامة (1.88 م)، ويتميز بقدرته على اللعب بالقدمين، ويملك قدرة كبيرة على بناء اللعب مع الخط الخلفي، وإرسال الكرات الطويلة.

وخلال الموسمين الماضيين، دافع باتوييه عن قميص شوشو على سبيل الإعارة، حيث خاض 65 مباراة، وتلقت شباكه 70 هدفًا، فيما حافظ على نظافة شباكه 22 مرة.

وكان الهلال قد أعلن في الساعات الماضية تعاقده رسمياً مع المدافع التركي يوسف أكتشيشتيك قادماً من فنربخشة بعقد يمتد لأربع سنوات، في إطار سياسة الإدارة لتعزيز صفوف الفريق بعناصر مؤثرة.