تريزيغيه ومتمرد الزمالك.. 5 صفقات وضعت جون إدوارد والخطيب في ورطة كبرى

أسدل الستار على أول جولتين في الدوري المصري والتي فشل خلالها الأهلي والزمالك في تحقيق العلامة الكاملة عكس التوقعات.

ودعم قطبا الكرة المصرية الصفوف بعدة صفقات قبل بداية الموسم وهو ما أشعل سوق الانتقالات الصيفية.

وخيبت بعض الصفقات الآمال مبكراً ووضعت محمود الخطيب رئيس الأهلي وجون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك في ورطة كبرى أمام الجماهير، وهو ما نرصده في السطور القادمة:

محود حسن "تريزيغيه"

توقع الكثيرون أن يكون تريزيغيه نجم الشباك في صفوف الأهلي بحكم خبراته الطويلة ولعبه في عدة أندية أوروبية أبرزها أستون فيلا الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي.

واستقدم الأهلي لاعبه الأسبق ليقود تشكيله في الموسم الحالي الذي استهله بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ولكن المفاجأة الصادمة أن تريزيغيه قدم مستويات باهتة مع الفريق الأحمر.

وأهدر تريزيغيه ضربة جزاء في مباراة إنتر ميامي الأمريكي بافتتاح مونديال الأندية التي انتهت بالتعادل دون أهداف.

ولم يسجل اللاعب صاحب الـ 30 عاماً أو يصنع خلال 5 مباريات مع الأهلي، وتلقى انتقادات واسعة بسبب أدائه الباهت.

محمد شكري

كان الطريق ممهداً للاعب محمد شكري ظهير أيسر الأهلي المنضم من سيراميكا كليوباترا في الانتقالات الصيفية لقيادة الجبهة اليسرى بعد رحيل التونسي علي معلول إلى الصفاقسي والمغربي يحيى عطية الله وإعارة كريم الدبيس إلى سيراميكا.

شكري صدم جماهير الأهلي بأداء باهت في الشوط الأول من عمر لقاء مودرن سبورت بالجولة الأولى، وتم استبداله من جانب مدربه خوسيه ريبيرو الذي اعتمد على اللاعب كريم فؤاد في مباراة فاركو كظهير أيسر.

ويبدو أن شكري لم يقنع ريبيرو وسيكون صديقًا لمقاعد البدلاء في الموسم الحالي رغم رحيل كافة النجوم الكبار في هذا المركز.

أحمد رمضان "بيكهام"

ابتعد المدافع أحمد رمضان "بيكهام" عن حسابات مدربه ريبيرو في مباريات الدوري بعد اعتمد الأخير على اللاعب ياسين مرعي في قيادة الخط الخلفي.

ورغم أن بيكهام شارك في مباريات كأس العالم للأندية وظهر بصورة جيدة إلا أنه ابتعد عن الفريق في الدوري.

واعتمد ريبيرو على المغربي أشرف داري مدافع الفريق في لقاء فاركو بعد إصابة ياسر إبراهيم عقب مباراة مودرن، وفضل إبعاد بيكهام.

شيكو بانزا

توقع جمهور الزمالك الكثير من الجناح الأيسر الأنغولي شيكو بانزا المنضم من استريلا أمادورا البرتغالي.

وقدم بانزا أداءً باهتاً في مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى، واعترض بشدة على تبديله بعد مرور 60 دقيقة وهو ما كلفه الخروج من قائمة فريقه لمباراة المقاولون العرب بالجولة الثانية.

ولم يقنع الجناح الأنغولي جماهير الزمالك بمستواه في مباراة سيراميكا كليوباترا ولم يصنع الخطورة.

أحمد ربيع

ترقب جمهور الزمالك إتمام صفقة أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي بعد مفاوضات مكثفة استمرت لعدة أسابيع.

وتلقى مشجعو الفريق الأبيض صدمة قوية بعد إصابة ربيع في أول مران له مع الزمالك وغيابه لعدة أسابيع عن الملاعب وهو ما حرمه من الظهور الأول مع الفريق.