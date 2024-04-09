"براءة من الدهس".. فيديو يكشف حقيقة ما حدث بين رونالدو والبليهي (شاهد)
كشف مقطع فيديو تفاصيل المشادة التي حدثت بين كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي وعلي البليهي مدافع الهلال خلال مواجهة نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وسجل سالم الدوسري ومالكوم هدفين في الشوط الثاني قادا بهما الهلال للفوز 2-1 على النصر أمس الاثنين والتأهل للقاء الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم.
وشهدت المباراة طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في الدقيقة الـ86.
وفي استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر بالتعادل السلبي ثم سجل الدوسري ومالكوم هدفين في الشوط الثاني ورد النصر بهدف وحيد سجله ساديو ماني، ليتأهل الهلال للقاء الاتحاد حامل اللقب في النهائي المقرر يوم الخميس المقبل.
وكان الاتحاد تأهل للنهائي بالفوز 2-1 على الوحدة في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي.
ووفقًا للفيديو المتداول، فإن علي البليهي حاول تعطيل اللعب وهو ما أغضب كريستيانو رونالدو بشده ليقوم بضربه بالمرفق في صدره.
وحسب محمد فودة، الخبير التحكيمي لبرنامج أكشن مع وليد، فإن علي البليهي استحق بطاقة صفراء ثانية بسبب تعمده إهدار الوقت، ومن ثم الطرد هو الآخر.
ووفقًا لفودة أيضًا فإن طرد رونالدو قرار صحيح من الحكم السعودي محمد الهويش.
ولم تظهر لقطات فيديو أخرى تعمد كريستيانو رونالدو دهس علي البليهي بعدما تم تداول صور تظهر ذلك بعد المباراة مباشرة.
وشهدت جميع مباريات النصر والهلال منذ انضمام رونالدو للدوري السعودي مناوشات بين البليهي ومهاجم ريال مدريد السابق.