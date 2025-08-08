4 أهداف في 3 مباريات.. صعود صاروخي لأسهم نجم مغربي جديد في ريال مدريد

خطف المهاجم المغربي الواعد رشاد فتال الأضواء في فريق ريال مدريد كاستيا، أو فريق الرديف (دون 21 عاما) لريال مدريد بعدما تألق بشكل مذهل في المباريات التحضيرية لفريقه استعدادا للموسم الجديد.

وسلطت وسائل الإعلام المدريدية الضوء على الموهبة المغربية الجديدة مؤكدة أن رشاد فتال انتزع الأضواء من بعض نجوم الفريق الأول، وأضافت أنه يستعد ليكون منافسا قويا لمواطنه إبراهيم دياز في الفريق الملكي خلال العامين المقبلين.

وانضم رشاد فتال، يوم 3 يوليو الماضي إلى فريق ريال مدريد كاستيا (دون 21 عاما) قادما من ألميريا الفريق الذي بدأ معه أولى خطواته في عالم كرة القدم.

وتعاقد الريال مع المهاجم الحامل للجنسيتين المغربية والإسبانية والبالغ من العمر فيتال، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي سيلعب مع فريق "كاستيا"، فيما سيكون تحت مراقبة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة تشابي ألونسو.

وأشادت وسائل إعلام إسبانية بإمكانات فتال وقالت إنه أظهر مهارات كروية لائقة بالنجوم وأحرز 4 أهداف في أول 3 مباريات ودية إعدادية منذ انضمامه إلى الفريق.

وسجل رشاد فتال هدف ريال مدريد الوحيد في الهزيمة أمام منتخب أندورا (3 ـ 1) اليوم الجمعة، وقبل ذلك سجل 3 أهداف أخرى وصنع هدفا واحدا في مباراتين أمام راسينغ فيرول ومارابيلا.

ووقع فتال، على عقد يمتد حتى يونيو 2028 مع ريال مدريد، وهو يتدرب تحت إشراف أسطورة النادي ألفارو أربيلوا الذي خلف راؤول غونزاليز.

ووُلد رشاد فتال في مدينة مورسيا الإسبانية، ويحمل الجنسية المغربية والإسبانية، ودافع في البداية عن ألوان منتخب إسبانيا دون 17 عاما، قبل أن يختار تمثيل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، والذي خاض معه 7 مباريات دولية وسجل هدفين.

ويملك اللاعبون المغاربة مكانة خاصة في ريال مدريد، فبعد أن ظهر النجم أشرف حكيمي في تشكيلة الفريق الملكي، اقتفى أثره إبراهيم دياز الجناح الأيمن للفريق الحالي.

كما تألق المدافع يوسف الخديم في الموسم الماضي مع فريق الرديف قبل انتقاله منذ أيام قليلة إلى ديبورتيفو ألافيس.