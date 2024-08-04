أعلنت فيفيان كونغ، بطلة هونغ كونغ، المتوجة حديثا بالميدالية الذهبية في منافسات سيف المبارزة بأولمبياد باريس 2024، اليوم الأحد، إنهاء مسيرتها في هذه الرياضة.

وكتبت في منشور باللغة الصينية على حسابها بتطبيق "إنستغرام": "بعد مشاركتي في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة، قررت الحصول على فترة راحة وإنهاء التفرغ الكامل لمسيرتي الاحترافية في المبارزة".

وقالت كونغ في المنشور أيضا: "أتطلع لبدء مسيرة جديدة والعمل على إنشاء مؤسسة خيرية خاصة بي لمساعدة الأطفال على إيجاد المتعة مجددا في الرياضة".

وأحرزت كونغ (30 عاما)، الأسبوع الماضي، أول ميدالية ذهبية أولمبية في مسيرتها بعد فوزها بشق الأنفس في نهائي سيف المبارزة أمام الفرنسية أوريان مالو-بروتون، لتصبح أول امرأة في هونغ كونغ تتوج بميدالية أولمبية ذهبية في سيف المبارزة.

وبدأت كونغ رياضة سيف المبارزة في سن الحادية عشرة بعد تجربة عدد من الألعاب الرياضية، بينها ألعاب القوى والتايكواندو.

وشاركت للمرة الأولى في الألعاب الأولمبية في ريو عام 2016 لتصبح أول مبارزة من هونغ كونغ تفوز في مباراة في الألعاب الأولمبية عندما تغلبت على بطلة العالم 2009 الروسية ليوبوف شوتوفا.

وفي ألعاب طوكيو، احتلت كونغ المركز الخامس في منافسات سيف المبارزة بالفردي والسابع في منافسات الفرق.

وقالت في البيان الذي صدر أيضا باللغة الإنجليزية: "ممتنة للغاية؛ لأنني أتيحت لي الفرصة لتكريس قرابة 20 عاما من حياتي للمبارزة، وأشكركم على كونكم جزءا من هذه الرحلة.

"سأفتقد عائلتي في المبارزة كثيرا، لكن عندما تكون مبارزا، فإنك تظل دوما مبارزا".