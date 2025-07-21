مليار دولار تقلب الموازين.. قرار مفاجئ من ريال مدريد بسبب مونديال الأندية

كشفت شبكة "ESPN" أن نادي ريال مدريد وعددًا من الأندية الكبرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية تؤيد إقامة نسخة من كأس العالم للأندية كل عامين لزيادة إيراداتها، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يرى أن هذا الأمر غير ممكن.

ورغم عدم تقديم أي طلب رسمي حتى الآن، فإن المصادر أكدت أن مسؤولي عدة أندية كبرى ناقشوا هذه الفكرة مع ممثلي "فيفا" خلال البطولة الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة.

وأعرب الفيفا عن رضاه عن نتائج النسخة الجديدة من البطولة، لكنه يعتبر إقامة كأس العالم للأندية كل عامين "غير قابلة للتطبيق" في الوقت الحالي، ويستعد لإقامة النسخة المقبلة في 2029.

إيرادات قياسية

ووزع الاتحاد الدولي ما يقرب من مليار دولار على الفرق المشاركة في البطولة الأخيرة، وتعتقد المصادر أن تحقيق هذا المبلغ كل عامين غير واقعي.

وحصل ريال مدريد، الذي وصل إلى نصف النهائي، على 82.5 مليون دولار، بينما حقق تشيلسي، بطل البطولة، إيرادات بلغت 114.6 مليون دولار.

ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن إقامة البطولة كل عامين قد تؤدي إلى صراع مع اليويفا، ولا تخدم مصالحها، كما سيكون من الصعب جدًا إدراج هذه البطولة في جدول كرة القدم المزدحم بالفعل.

أخبار ذات علاقة بعد فضيحة سان جيرمان.. ريال مدريد يحدد 4 أسماء مرعبة لإنقاذ خط الوسط

مكان البطولة المقبلة

في سياق متصل، كشفت مصادر لـ "ESPN" أن الفيفا يدرس فكرة تنظيم كأس العالم للأندية المقبلة في 2029، مع احتمال اختيار قطر كدولة مضيفة.

فقطر، التي استضافت كأس العالم 2022، تمتلك التمويل والبنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة، لكن الجدول الزمني قد يشكل عائقًا بسبب الحاجة إلى إقامتها في ديسمبر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

أخبار ذات علاقة حددوا السعر.. أول تحرك رسمي من ريال مدريد لـ"خطف" نجم ليفربول

يذكر أن المدرب السابق لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، صرح العام الماضي لصحيفة "إيل جورنال" الإيطالية أن النادي لن يشارك في البطولة المعدلة، قائلاً: "مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، بينما تريد FIFA منحنا هذا المبلغ مقابل المشاركة في البطولة بأكملها. الجواب هو لا. مثلنا، سترفض أندية أخرى الدعوة".

كما انتقد رئيس "لاليغا"، خافيير تيباس، بشدة النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التي تروج لها الفيفا؟