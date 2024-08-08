تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أن الفنان الشهير توم كروز يتفاعل مع عزف النشيد الوطني الجزائري خلال تتويج المتسابقة الجزائرية كيليا نمور بالميدالية الذهبية، خلال منافسات أولمبياد باريس 2024.

ونالت الجزائرية كيليا نمور ذهبية المتوازي المختلف الارتفاع في منافسات الجمباز للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحققت نمور، البالغة من العمر 17 عاما، إنجازا تاريخيا بتحقيق أول ميدالية للعرب وقارة أفريقيا في منافسات الجمباز بدورة الألعاب الأولمبية.

ويظهر في الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يصفق بشدة خلال رفع العلم الجزائري في أولمبياد باريس.

ولكن بالبحث عن حقيقة الفيديو، فنجد أنه تم فبركته وغير حقيقي، ولكن توم كروز حضر بالفعل في مدرجات أولمبياد باريس، ولكن لدعم وتشجيع مواطنته لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز خلال التصفيات الخاصة بمسابقة الجمباز.

وعززت سيمون بايلز مكانتها في صدارة رياضة الجمباز، وحققت العديد من الإنجازات والأرقام القياسية في الأولمبياد الثالث في مسيرتها الرياضية، وخرجت من الأولمبياد بـ 4 ميداليات، منها 3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية، ليصبح رصيدها من الميداليات الذهبية الأولمبية 7، لتعزز موقعها أيضاً كأثر لاعبة أمريكية فوزاً بالميداليات الذهبية في الأولمبياد، خاصة بعد أن وصل إجمالي عدد ميدالياتها الأولمبية إلى 11 ميدالية، منها 7 ذهبيات وفضيتان واحدة وبرونزيتان وهو أكبر عدد من الميداليات لأي لاعبة جمباز أمريكية.

ونالت سيمون بايلز اهتماما خاصا في أولمبياد باريس قبل فوزها بأي ميداليات، وذلك بعد عودتها إلى المنافسات بعد رحلة صعبة، حيث إنها انسحبت من أولمبياد طوكيو بطريقة درامية، حفاظاً على سلامتها النفسية والعقلية، وتوقفت عن الجمباز لمدة عامين، قبل العودة بقوة في أولمبياد باريس 2024.