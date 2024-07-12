لاعبو مالي يقاطعون منتخب بلادهم بعد قرار الاتحاد وقف زميلهم عن النشاط

قرر لاعبو منتخب مالي الانسحاب من منتخب بلادهم بشكل جماعي، في حركة مساندة لزميلهم "هماري تراوري" بعد قرار إيقافه عن النشاط من قبل الاتحاد المالي للعبة، الجمعة.

وقرر الاتحاد المالي لكرة القدم تجميد نشاط هماري تراوري، لاعب منتخب النسور الأول، الذي يحترف في ريال سوسيداد الإسباني، في يونيو الماضي، بعدما انتقد الاتحاد ومسؤوليه.

وانتقد لاعب ريال سوسيداد المشرفين على منتخب بلاده؛ بسبب تراجع النتائج في السنوات الماضية، محمّلا المسؤولية لاتحاد كرة القدم.

ووجه لاعبو منتخب مالي مذكرة لاتحاد الكرة في بلادهم معلنين مقاطعة المنتخب في حال لم يتم رفع الإيقاف عن زميلهم.

وقال اللاعبون في المذكرة التي تم نشرها على حساب منتخب مالي (غير رسمي) إنهم يساندون زميلهم هماري تراوري مساندة تامة، ويعلنون عدم المشاركة في أية مباراة مقبلة لمنتخب نسور مالي ما لم يتم رفع الإيقاف عنه.

وأضافوا أن المواقف التي صدرت عن تراوري لا تمثله وحده، بل إنها موقف كل اللاعبين من دون استثناء.

وشارك تراوري مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار بداية العام الجاري، وبلغت مالي خلالها الدور ربع النهائي قبل الخسارة (2 ـ1) أمام كوت ديفوار المستضيفة التي توجت لاحقا باللقب.