تفاعل النجم الجزائري رياض محرز ، جناح الأهلي السعودي ، مع مهارات اللاعب البرازيلي سافينيو المنتقل حديثًا إلى صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وانضم سافينيو إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الجارية قادمًا من فريق تروا الفرنسي بعدما لعب معارًا مع جيرونا الإسباني.

واختار اللاعب البرازيلي ارتداء القميص رقم 26 مع مانشستر سيتي وهو نفس الرقم الذي ارتداءه محرز خلال الفترة بين 2018 إلى 2023 قبل رحيله للدوري السعودي.

وعبر سافينيو عن حبه الشديد وإعجابه باللاعب الجزائري مؤكدًا أن محرز "قدوة" بالنسبة له ويتمنى السير على نهجه.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي مقطع فيديو للاعبه الجديد سافينيو وأبرز لقطاته في مباراة تشيلسي بالجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وتفاعل محرز مع مقطع الفيديو المنشور عبر حسابه بموقع إكس ساخرًا:" انتظر دقيقة" تعبيرًا عن دهشته من تشابه طريقة اللعب بينه وبين سافينيو.

ونشر محرز صورة متحركة كوميدية لشخصين يرتديان ملابس "سبايدر مان" ويشيران إلى بعضهما البعض مع علمين للجزائر والبرازيل تعبيرًا عن هذا التشابه بينهما.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.