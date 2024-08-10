أكد مصدر مقرب من الأهلي المصري أن ادارة النادي قدمت عرضا قيمته مليون و700 ألف دولار من أجل التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب خط الوسط فيرنكفاروش المجري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن نادي فيرنكفاروش المجري حدد مبلغ 2.5 ملايين دولار للتفريط في اللاعب قبل بداية موسم 2024 ـ 2025.

وأضاف أن الأهلي وصل لصيغة اتفاق مع فيرنكفاروش بطل الدوري المجري، حول شراء اللاعب إلا أن فريق القلعة الحمراء كشف لمسؤولي النادي المجري أن القيمة النهائية لتوقيع اللاعب لا يمكن أن تتجاوز 2 ملايين دولار، بالإضافة إلى حصول فيرنكفاروش على نسبة 15 بالمائة من قيمة الصفقة المقبلة لبن رمضان في حال ما قرر النادي الأهلي بيعه.

ويسعى الأهلي بكل قوة لإنهاء صفقة بن رمضان (25 عاما) لصالحه خاصة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة مع اللاعب حول راتبه وكافة بنود عقده.

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وكشف المصدر في حديثة لـ "إرم نيوز" أن المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر، طلب ضم محمد علي بن رمضان، في ظل اقتناعه بالإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها اللاعب، وقدرته على تقديم الإضافة للفريق خلال الموسم المقبل.

وتعاقد بن رمضان، لاعب منتخب تونس، مع فيرنكفاروش المجري في يونيو 2023 بعقد لمدة 3 سنوات، قادما من الترجي التونسي الفريق الذي بدأ معه مسيرته منذ الأصناف الشابة وذلك في العام 2000.

وفي موسمه الأول أحرز بن رمضان لقب الدوري المجري مع فيرنكفاروش بعد أن شارك في 23 مباراة وسجل هدفين كما صنع 5 أهداف أخرى.