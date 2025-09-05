ليس الخطيب.. من اللاعب الذي أقنع زيزو بحذف بيان الاعتذار؟

أثار أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الأهلي المصري، جدلاً واسعاً بسبب بيان الاعتذار الذي أصدره عبر حسابه بموقع إنستغرام عقب الهزيمة أمام بيراميدز في الجولة الخامسة للدوري المحلي.

زيزو انضم للأهلي في شهر يونيو الماضي بعد نهاية عقده مع الزمالك في صفقة مدوية بالأوساط الكروية المصرية.

واعتذر زيزو لجماهير الأهلي في رسالة مطولة عن سوء النتائج مؤكداً أن هذا الوقت فرصة للشامتين ولكنه وعد بتحسن الأداء وتحقيق البطولات.

وحذف زيزو البيان بشكل مفاجئ مساء أمس الخميس وهو ما أثار التكهنات حول تدخل محمود الخطيب رئيس الأهلي لإجبار اللاعب على هذه الخطوة.

المفاجأة أن الشخص الذي دفع زيزو لحذف هذا البيان ليس الخطيب أو مدير الكرة الجديد وليد صلاح الدين بل محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأحمر والمتواجد مع زيزو في معسكر منتخب مصر.

وقال مصدر موثوق إن زيزو حذف البيان بعد جلسة مع الشناوي بمعسكر المنتخب شهدت عتاباً من الشناوي لزيزو على إصدار هذا البيان دون استطلاع رأيه كقائد للفريق.

وأكد زيزو للشناوي أنه لا يبحث عن "اللقطة" وتعامل بحسن نية تامة وحذف البيان وهو ما دفع حارس الأهلي للتأكيد على زيزو على الحديث مع محمد يوسف المدير الرياضي لإلغاء العقوبة المقررة ضد زميله بعد خرق الحظر الإعلامي بالحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.