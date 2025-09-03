رغم الصفقات المرعبة.. مفاجآت مدوية جديدة في ميركاتو الأهلي السعودي

فاجأ النادي الأهلي السعودي جمهوره بنشاط كبير قبل الأيام الأخيرة من غلق نافذة الانتقالات الصيفية، حيث يسعى لإبرام المزيد من الصفقات، والتي كان آخرها زكريا هوساوي.

وعزز الأهلي مركز الظهير الأيسر بضم هوساوي لمدة موسم واحد معارًا من الرائد.

وأعلن ناديا الأهلي والرائد، مساء الاثنين، عن الصفقة التي انتقل بموجبها اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، إلى صفوف الفريق الجدّاوي حتى صيف 2026.

وأصبح هوساوي سادس صفقات الأهلي الصيفية بعد عبد الإله الخيبري، الظهير الأيسر، ومحمد عبد الرحمن، الظهير الأيمن، والجناح صالح أبو الشامات، ونظيره البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، والفرنسي إنزو ميلوت، لاعب الوسط.

ورحل هوساوي عن الاتحاد الصيف الماضي منتقلًا إلى الرائد الذي أعاره بعد موسم واحد للأهلي.

وشارك اللاعب بقميص الرائد في 24 مباراة خلال الموسم الماضي، وصنع 6 أهداف.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي في تصريحات تلفزيونية، فإن إدارة الأهلي لم تكتف بعد بهذه الصفقات حيث تقترب من التعاقد مع لاعب المحور من فئة المواليد وسيكون فرنسيا، كما يسعى لضم مدافع محلي قبل غلق باب الانتقالات، وحتى الآن يوجد عدة خيارات على طاولة الإدارة التنفيذية، مثل عون السلولي مدافع التعاون، والفريق أمامه منافسات مرهقة ويحتاج لتعزيز دكة بدلائه.

وشدد العتيبي أن عبد الإله الخيبري، الظهير الأيسر للفريق، قد يخرج للإعارة، كما أن البلجيكي ماتيو دامس سينتقل للعب في فريق 21 سنة، وسيتواجد مكان لاعب المواليد الجديد.