والدة مسؤول نصراوي تفاجئه على الهواء بسبب الهلال (فيديو)

رد أحمد البريكي، الرئيس التنفيذي السابق بنادي النصر السعودي، على رسالة وصلته على الهواء من والدته طالبته فيها بعدم الحديث عن غريمه التقليدي الهلال.

وحل البريكي ضيفاً على برنامج "دورينا غير" للحديث عن الأزمات التي يعيشها نادي النصر، منتقداً اختيار غويدو ليكون الرئيس التنفيذي الحالي للنادي، قائلا: "النصر لم يوفق في جلب غويدو نهائيًا، لأن النادي ينافس على كل بطولة وأفضل رعايات وسوشيال ميديا، ولكن أول قرار له عندما تولى إلغاء المكافآت وهذا خطأ كبير لا يحدث في ناد ينافس، وهذه من أكبر الأسلحة عندك لتحفيز اللاعبين، هو ليس لديه الخبرة في مهمته وكل تاريخه أنه كان يعمل في نادٍ طموحه فقط اللعب بدوري أبطال أوروبا".

كما تطرق البريكي للحديث عن نادي الهلال، قائلا: "جيسوس كوّن فريقاً ممتازاً وأعفى النادي من إلغاء عقود وصار النادي صحياً مالياً ولديه استقرار إداري بوجود فهد المفرج، واستمراريته تحسب للقائمين على النادي وله، كما أن الأمير الوليد بن طلال حوّل النادي لشركة وقام بدور مفصلي ومهم مع النادي".

وتوقف البريكي عن الحديث ليؤكد أنه تلقى رسالة من والدته، قائلا: الوالدة تقول لي (خل الهلال عنك)، والله ما بيني وبين الهلال شيء يا أمي، أتحدث فقط على أنه المتصدر الآن والمتسيد سواء في الرئاسة أو في المدربين".

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 18 نقطة، بينما النصر يأتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.