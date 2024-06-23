ألقى قناعه.. احتفال مثير لمبابي خلال تدريبات منتخب فرنسا (فيديو)

كيليان مبابي يواصل التعافي من كسر في الأنف، إلا أن مدربه ديشان قال إنه ليس من المؤكد بعد ما إذا كان سيشارك، يوم الثلاثاء المقبل، في آخر مباراة لفريقه في دور المجموعات ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وخلال ظهوره في تدريب اليوم الأحد، سجل مبابي هدفًا بعد تسديدة قوية، واحتفل بشكل مثير، حيث خلع القناع الذي يرتديه لحماية أنفه، وألقى به على الأرض.