ألقى قناعه.. احتفال مثير لمبابي خلال تدريبات منتخب فرنسا (فيديو)
احتفل كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا بطريقة مثيره، خلال تدريبات فريق بلاده، اليوم الأحد، قبل مواجهة بولندا الحاسمة في يورو 2024.
كيليان مبابي يواصل التعافي من كسر في الأنف، إلا أن مدربه ديشان قال إنه ليس من المؤكد بعد ما إذا كان سيشارك، يوم الثلاثاء المقبل، في آخر مباراة لفريقه في دور المجموعات ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024.
وخلال ظهوره في تدريب اليوم الأحد، سجل مبابي هدفًا بعد تسديدة قوية، واحتفل بشكل مثير، حيث خلع القناع الذي يرتديه لحماية أنفه، وألقى به على الأرض.
وارتدى مبابي قناعًا واقيًا في مباراة سابقة أمام لاعبي أكاديمية بادربورن وخاض المباراة بأكملها والتي تألفت من شوطين مدة كل شوط 30 دقيقة، وواصل ارتداءه في تدريبات فرنسا.
وكان مبابي (25 عامًا) قد ارتدى القناع في حصتي تدريب قبل المواجهة أمام هولندا.
وتستكمل فرنسا مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة بولندا في دورتموند يوم الثلاثاء.
وتعادل منتخب فرنسا مع هولندا في الجولة الثانية دون أهداف ورفع رصيده إلى 4 نقاط متقاسمًا الصدارة مع الطواحين.