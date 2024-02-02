ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يتخطى خيتافي ويسترد الصدارة
واصل ريال مدريد انتفاضته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، واستعاد قمة جدول ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على مضيفه خيتافي، يوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 للمسابقة.
وتم تأجيل تلك المباراة بسبب مشاركة ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي توج بها الشهر الماضي في السعودية، بمشاركة فرق برشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.
وسيطر ريال مدريد منذ البداية وسجل خوسيلو بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من داني كارفخال في الدقيقة 14 ليضع الفريق الزائر في المقدمة.
وحسم الثلاث نقاط لفريقه في الدقيقة 55 بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور.
وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الـ18 في البطولة هذا الموسم والسادس على التوالي، إلى 57 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جيرونا.
في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات و8 تعادلات، عند 29 نقطة في المركز العاشر، علما بأنه حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: