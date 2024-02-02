ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يتخطى خيتافي ويسترد الصدارة

وتم تأجيل تلك المباراة بسبب مشاركة ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي توج بها الشهر الماضي في السعودية، بمشاركة فرق برشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.

وسيطر ريال مدريد منذ البداية وسجل خوسيلو بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من داني كارفخال في الدقيقة 14 ليضع الفريق الزائر في المقدمة.

وحسم الثلاث نقاط لفريقه في الدقيقة 55 بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور.