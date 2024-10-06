الأخطبوط "دي خيا" يسرق الأضواء في انتصار فيورنتينا أمام ميلان (فيديو)

خسر ميلان بنتيجة 2-1 أمام مضيفه فيورنتينا في الدوري الإيطالي مساء الأحد، بعدما سجل ياسين عدلي وألبرت جودموندسون لصاحب الأرض، في المباراة التي شهدت إهدار ثلاث ركلات جزاء.

وفي مباراة مثيرة اتسمت بالندية والفرص الضائعة، تألق ديفيد دي خيا حارس فيورنتينا الذي تصدى لركلتي جزاء ومايك ماينان حارس ميلان، الذي أبعد محاولة واحدة من علامة الجزاء.

وتمكن ماينان من التصدي لركلة جزاء من مويزي كين، بينما وقف دي خيا أمام ركلتي جزاء سددهما تيو هرنانديز وتامي أبراهام.

ويتوجه ميلان إلى التوقف الدولي سادسًا في الدوري برصيد 11 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف نابولي المتصدر، بينما يحتل فيورنتينا المركز 11 بعدما حقق انتصارين وتعادلًا في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

وقال دي خيا عقب اللقاء "كان الفوز اليوم في غاية الأهمية. أخيرًا، بدأ العمل الذي قمنا به على مدار الأسابيع القليلة الماضية يؤتي ثماره. الفوز على ميلان يمكن أن يكون نقطة تحول في الموسم".

وأضاف "كانت ليلة رائعة. لا أريد التركيز على ركلتي الجزاء، وإنما على العمل الذي يقوم به الفريق لمنح الجماهير ليلة مثل هذه".

وبدأت الإثارة في الدقيقة 22 عندما حصل فيورنتينا على ركلة جزاء، بفعل تدخل من هرنانديز لاعب ميلان ضد دودو، لكن الحارس الفرنسي تصدى لتسديدة كين.

وبعد دقائق، سجل كين هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل. ومنح عدلي التقدم لصاحب الأرض بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم البعيد وتحولت إلى الشباك قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول. وآثر عدلي عدم الاحتفال بالهدف احترامًا لناديه الذي أعاره إلى فيورنتينا.

وحصل ميلان على ركلة جزاء قبل الاستراحة عندما عرقل لوكا رانييري تيجاني ريندرز، لكن دي خيا تصدى للركلة التي نفذها هرنانديز.

واستمر سوء حظ كين بعد الاستراحة عندما سجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل للمرة الثانية، قبل أن يتصدى دي خيا لركلة جزاء لعبها تامي أبراهام بعد تسع دقائق من الاستراحة.

وهذه أول مرة منذ مايو 2016 يتصدى حارس مرمى واحد لركلتي جزاء في مباراة بالدوري الإيطالي.

ونجح كريستيان بوليسيتش في إدراك التعادل، بعد ساعة من اللعب بعدما أطلق تسديدة رائعة بعد تمريرة عرضية متقنة، لكن جودموندسون سجل هدف الفوز لفيورنتينا في الدقيقة 73.

وشهدت اللحظات الأخيرة إثارة كبيرة بعد طرد رافاييلي بالادينو مدرب فيورنتينا بسبب الاحتجاج. وحرم إطار المرمى كين من التسجيل في اللحظات الأخيرة.

وحصل هرنانديز على بطاقة حمراء في نهاية المباراة للاحتجاج، في ختام أمسية محبطة للمهاجم الفرنسي الذي كان يحتفل بعيد ميلاده 27.