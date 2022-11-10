الأهلي يقترب من إغلاق قضية البرازيلي كارلوس إدواردو

كشفت صحيفة "الرياضية" عن اقتراب إدارة النادي الأهلي السعودي، من إغلاق قضية البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الفريق السابق، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ ستقوم بسداد 1.8 مليون ريال، قيمة فسخ عقد اللاعب البرازيلي بالتراضي.

وقالت الصحيفة إن هذه القضية لن تمنع إدارة الأهلي من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لتسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ تعمل إدارة الفريق الجداوي على إغلاق القضية، وتسوية القضايا لعمل تغييرات فنية على الفريق.

ويعمل جيان باولو مونتينيري محامي الأهلي الدولي، بشكل مستمر للتوصل إلى حلول من أجل تخفيض المبالغ المالية التي تواجه إدارة النادي، لسدادها وإغلاقها بشكل كامل.

وكانت إدارة الأهلي وقعت عقدا مع اللاعب البرازيلي، لمدة عام ونصف العام، واتفق على فسخ العقد مع اللاعب بالتراضي في نهاية الموسم الماضي بعد الهبوط، مقابل سداد 2.5 مليون ريال، على دفعتين.

فقام الأهلي بتسديد الدفعة الأولى، بينما تعثر في سداد الدفعة الثانية، ما دفع اللاعب لتصعيد القضية للفيفا، ووصلت مستحقات اللاعب بسبب فسخ العقد المبكر، والمبلغ المتبقي أكثر من 1.5 ريال مع وجود غرامة تأخير شهريه، في حال لم يتم السداد خلال المدة المحددة.

واقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الصلح بين الأهلي وكارلوس إدواردو، مقابل سداد النادي، هذه المبالغ، خلال 45 يومًا.

وكان صاحب الـ33 عامًا انضم في يناير 2022 للنادي الأهلي، بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، لكن تم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لينتقل إلى بوتافوغو البرازيلي.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الخامس في جدول دوري الدرجة الأولى السعودي، برصيد 15 نقطة بفارق 7 نقاط عن الفيصلي متصدر جدول ترتيب دوري يلو.