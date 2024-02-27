ريال مدريد يخسر دعوى قضائية ضد رابطة الدوري الإسباني

رفضت محكمة إسبانية، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية رفعها ريال مدريد وأتليتيك بيلباو ضد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم حول صفقة تقدم بموجبها الرابطة 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) لتمويل عشرات الأندية.

ولم يجد حكم محكمة مدريد، والذي اطلعت عليه "رويترز"، اليوم، شيئا غير قانوني في صفقة "دعم رابطة الدوري الإسباني"، والتي صوت 38 ناديا لصالحها للحصول على سيولة مالية مقابل منح حصة قدرها 8.2 بالمئة إلى شركة (سي.في.سي كابيتال بارتنرز).

وتضمنت الصفقة إنشاء شركة جديدة بالشراكة مع (سي.في.سي) لجني إيراد من حقوق البث والرعاية في الدوري لمدة 50 عاما. وتمت الموافقة عليها في أواخر 2021.

وكان ذلك أول اتفاق استثماري من شركة أسهم خاصة في أحد البطولات المحلية الأوروبية الكبرى، لكن ريال مدريد وأتليتيك قدما شكوى في يناير كانون الثاني 2022، قالا فيها إن ذلك قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لكرة القدم الإسبانية بالكامل، وانتهاكا لقانون الرياضة الإسباني وقواعد الدوري.

ولم يرد ريال مدريد وأتليتيك بيلباو على الفور على طلب "رويترز" للتعليق.