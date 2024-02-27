تم توقيع العقود.. ميدو يفجر مفاجأة حول انتقال محمد صلاح إلى السعودية

ولم يوضح ميدو النادي السعودي الذي سينتقل له محمد صلاح.

وسبق أن ارتبط صلاح بالانتقال إلى الهلال أيضا بجانب الاتحاد.

ولم يعلق محمد صلاح أو وكيله رامي عباس حول أنباء اقتراب محمد صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي، الذي يضم نخبة من لاعبي العالم حاليًّا.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية قبل أسابيع، أن نادي الاتحاد سيعاود اهتمامه بصلاح، وأنه لم ييأس بشأن التعاقد مع المهاجم المصري.

وتوج صلاح مع ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" للمرة العاشرة في تاريخه، مطلع الأسبوع الجاري.