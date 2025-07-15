أول 3 صفقات يطلبها جيسوس من النصر السعودي

حدد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد لفريق النصر، أول 3 صفقات رسمية يطالب بإتمامها من قِبل إدارة النادي السعودي، في إطار خطته لتعزيز الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

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وجاءت هذه الطلبات بعد الإعلان الرسمي عن تعاقد النصر مع المدرب البرتغالي لمدة موسم واحد، عائدًا بذلك إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد تجربة سابقة مع الهلال.

وأعلن نادي النصر، أمس الاثنين، تعاقده مع جيسوس (70 عامًا) لقيادة الفريق لموسم واحد، وذلك بعد انفصاله عن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي في يونيو الماضي، والذي قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في الدوري السعودي والمشاركة في دوري أبطال آسيا 2.

ويحمل جيسوس سجلًا حافلًا من الإنجازات في السعودية، حيث سبق له تدريب الهلال في ولايتين منفصلتين، وقاده خلالهما للفوز بالدوري المحلي، وكأس خادم الحرمين، وكأس السوبر السعودي. كما نال جائزة أفضل مدرب في الدوري بعد قيادته الهلال للتتويج باللقب دون هزيمة، مسجلاً 101 هدفً ومستقبلاً 23 هدفًا فقط في شباكه.

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الطلبات الأولى للمدرب الجديد

يأتي تعيين جيسوس ضمن خطة طموحة للنصر للعودة إلى منصات التتويج، بدأت بتمديد عقد نجم الفريق كريستيانو رونالدو حتى 2027، والسعي لتحقيق لقب الدوري لأول مرة منذ موسم 2018-2019.

وكشف الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، المقرب من إدارة النصر، أن جيسوس قد حدد ثلاث نقاط أساسية للتعزيزات، وهي:

1/ طرف (لاعب خط وسط مهاجم أو جناح).

2/ ظهير أيسر.

3/ لاعب وسط

وتسعى إدارة النصر إلى إنهاء هذه الصفقات قبل انطلاق الموسم الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص الفريق في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.