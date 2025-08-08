لا يقبل الإهانة.. رسالة أشرف بن عياد لجمهور النصر بعد التعاقد مع إينيغو مارتينيز

وجه المراسل التلفزيوني أشرف بن عياد رسالة لجماهير نادي النصر قبل إعلان صفقة انتقال اللاعب إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة الإسباني إلى الفريق السعودي.

وتوصل النصر لاتفاق مع اللاعب صاحب الـ 34 عامًا من أجل تدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل.

ونشر بن عياد تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس وجهها لجماهير النصر قبل إعلان صفقة إينيغو.

واستعرض المراسل المقرب من نادي برشلونة بعض الصفات التي يملكها إينيغو مارتينيز عبر تغريدته، مؤكدًا أنه شخص يصنع له وزنًا في غرفة الملابس ولا يرضى أبدًا بالتراخي في المستوى.

وأضاف: "هو شخص يحفز زملاءه في اللحظات الصعبة ولا يتردد في الخروج أمام الإعلام كقائد حقيقي.. ويقدم كل مالديه في كل مباراة ولا يعرف معنى الاقتصاد في المجهود أو ما شابه في مسابقة معينة".

وأتم قائلًا: "إينيغو لاعب بقوة شخصية أمام الجمهور، ولا تخيفه الأجواء ولا يقبل الإهانة من قبل الجماهير، إذ يواجههم بشكل مباشر، خصوصًا أنه يترك كل مجهوده في الميدان".