رونالدو يدعو اللاعبين الكبار في أوروبا للانضمام للدوري السعودي (فيديو)
دعا البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، كبار لاعبي الأندية الأوروبية للحضور لدوري روشن والانضمام للأندية السعودية.
وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية، بعد قيادة فريقه للفوز على التعاون: "كان عامًا جميلاً لي مع النصر والمنتخب البرتغالي بعدما أحرزت الكثير من الأهداف، الأهم بالنسبة لي هو فوز النصر".
وأضاف: "سعيد بقراري اللعب للنصر وأريد الاستمرار في الدوري السعودي الذي يأتي له اللاعبون. الأرقام تأتي لكن الأهم فوز الفريق. العالم كله يشاهد الدوري السعودي وأقول للاعبين الكبار في أوروبا تعالوا وانضموا لنا في هذا الدوري".
وأنهى النصر عام 2023 بانتصار كبير على مضيفه التعاون 4-1 في ختام الجولة 19 للدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت، وذلك قبل أن تتوقف المسابقة لمشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا الشهر المقبل.
وواصل النصر مطاردة الهلال على صدارة المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة متأخرا بفارق سبع نقاط عن المتصدر، بينما تلقى التعاون الهزيمة الخامسة ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع.
ونجح رونالدو أخيرا في هز الشباك بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحرز هدفه 54 خلال 2023 ليصبح هداف العالم خلال العام الحالي.
ورفع قائد النصر رصيده إلى 20 هدفا في صدارة هدافي الدوري متقدما بفارق ثلاثة أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال المتصدر.