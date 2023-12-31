رونالدو يدعو اللاعبين الكبار في أوروبا للانضمام للدوري السعودي (فيديو)

وأنهى النصر عام 2023 بانتصار كبير على مضيفه التعاون 4-1 في ختام الجولة 19 للدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت، وذلك قبل أن تتوقف المسابقة لمشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا الشهر المقبل.

وواصل النصر مطاردة الهلال على صدارة المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة متأخرا بفارق سبع نقاط عن المتصدر، بينما تلقى التعاون الهزيمة الخامسة ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع.

ونجح رونالدو أخيرا في هز الشباك بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحرز هدفه 54 خلال 2023 ليصبح هداف العالم خلال العام الحالي.

ورفع قائد النصر رصيده إلى 20 هدفا في صدارة هدافي الدوري متقدما بفارق ثلاثة أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال المتصدر.