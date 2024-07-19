قررت محكمة ألمانية تغريم جيروم بواتنغ مدافع منتخب ألمانيا لكرة القدم ونادي بايرن ميونخ السابق، مع وقف التنفيذ، وإنذاره بعدما حكمت بأنه تعمد إلحاق أضرار بدنية برفيقته العاطفية السابقة.

وقررت إحدى محاكم ميونيخ تغريم بواتنغ 200000 يورو (217760 دولاراً)، بواقع خمسة آلاف دولار يوميا لمدة 40 يوما، مع وقف التنفيذ على أن تكون واجبة السداد إذا ارتكب مخالفة أخرى.

وقال متحدث باسم المحكمة إن القاضي أمر بواتنغ بدفع 100000 يورو لمنظمات خيرية.

واتُهم بواتنغ الفائز مع ألمانيا بكأس العالم 2014، بإصابة رفيقته العاطفية السابقة خلال شجار في أثناء عطلة في 2018.

واتهمته أم ابنتيه التوأم بإلقاء مصباح باتجاهها، دون أن يصيبها قبل أن يلقي صندوقا صغيرا أصاب ذراعها، ثم ضربها وسحبها من شعرها.

ونفى بواتينغ (35 عاما)، والذي انتقل مؤخرا من سالرنيتانا إلى لاسك لينتس النمساوي، إصابة رفيقته العاطفية السابقة.

ووقعت الحادثة المزعومة في الأسابيع التي تلت نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، عندما كان بواتنغ ضمن تشكيلة ألمانيا التي خرجت من دور المجموعات.

ووصفت شريكة بواتنغ السابقة بأنه "ضغط على عينيها بإبهامه، عضني في رأسي، وسحبني إلى الأرض من شعري".

وقالت إن بواتنغ أهانها بشكل متكرر، وضربها على ظهرها "بلكمة قوية وعدة لكمات خفيفة".

وبعد مشواره الطويل مع بايرن، انتقل بواتنغ إلى ليون الفرنسي عام 2021، وبقي معه حتى صيف 2023 قبل أن يوقع في بداية العام التالي مع ساليرنيتانا الإيطالي حتى نهاية الموسم.

وانضم المدافع السابق لهرتا برلين وهامبورغ ومانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف إلى لاسك النمساوي بعقد يمتد حتى 2026.