انبهر بتمثاله السعودي.. 10 صور رائعة من زيارة رونالدو لمتحفه الخاص (شاهد)

استعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ذكريات مسيرته الكروية الحافلة خلال زيارته لمتحفه الخاص "حياة CR7" في هونغ كونغ، والذي افتُتح قبل شهر فقط.

ويتواجد رونالدو في هونغ كونغ برفقة فريق النصر، الذي سيخوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء أمام الاتحاد.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في نسختها الثانية عشرة، والتي تُقام خارج المملكة للمرة الأولى، بمشاركة أربعة أندية هي: النصر والاتحاد والأهلي والقادسية. وسيواجه النصر – بقيادة رونالدو – نظيره الاتحاد، الذي يضم الفرنسي كريم بنزيما، في مباراة نصف النهائي، بينما يلتقي الأهلي مع القادسية في المواجهة الأخرى يوم الأربعاء.

أخبار ذات علاقة يتبقى هز الشباك.. رونالدو يقدم 3 خدمات للنصر قبل مواجهة الاتحاد الحاسمة

رونالدو في متحفه الخاص

وتجول نجم نادي النصر بين أقسام المتحف الذي يوثق أبرز إنجازاته ولحظاته التاريخية، حيث بدا مُنبهرا بشكل لافت بالتمثال الذي يجسده وهو يرتدي الزي السعودي.

وأمضى رونالدو وقتا ممتعا بين معروضات المتحف التي تضم جوائزه الفردية والجماعية، وقطعا تذكارية من مسيرته العالمية، بالإضافة إلى شاشات تفاعلية تعرض أهدافه الأسطورية.

وفيما يلي صور زيارة رونالدو لمتحفه في هونغ كونغ: