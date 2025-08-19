logo
انبهر بتمثاله السعودي.. 10 صور رائعة من زيارة رونالدو لمتحفه الخاص (شاهد)

من زيارة رونالدو لمتحفه الخاصالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 5:33 ص

استعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ذكريات مسيرته الكروية الحافلة خلال زيارته لمتحفه الخاص "حياة CR7" في هونغ كونغ، والذي افتُتح قبل شهر فقط. 

ويتواجد رونالدو في هونغ كونغ برفقة فريق النصر، الذي سيخوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء أمام الاتحاد.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في نسختها الثانية عشرة، والتي تُقام خارج المملكة للمرة الأولى، بمشاركة أربعة أندية هي: النصر والاتحاد والأهلي والقادسية. وسيواجه النصر – بقيادة رونالدو – نظيره الاتحاد، الذي يضم الفرنسي كريم بنزيما، في مباراة نصف النهائي، بينما يلتقي الأهلي مع القادسية في المواجهة الأخرى يوم الأربعاء.

رونالدو في متحفه الخاص

وتجول نجم نادي النصر بين أقسام المتحف الذي يوثق أبرز إنجازاته ولحظاته التاريخية، حيث بدا مُنبهرا بشكل لافت بالتمثال الذي يجسده وهو يرتدي الزي السعودي.

وأمضى رونالدو وقتا ممتعا بين معروضات المتحف التي تضم جوائزه الفردية والجماعية، وقطعا تذكارية من مسيرته العالمية، بالإضافة إلى شاشات تفاعلية تعرض أهدافه الأسطورية. 

وفيما يلي صور زيارة رونالدو لمتحفه في هونغ كونغ:

 

bddab22f-6830-4b74-830d-637d73614aac

 

 

 

b92f2db0-c0fb-46b5-bda5-59be7f1637e0

 

 

 

fa9c559c-4ea8-4abf-9fda-339b3d6a9f91

 

 

 

ee9e1cf6-1754-48fb-98a9-ee46fae5dd90

 

 

 

f8beb010-435c-4ba1-aaa6-ad2112c42ea4

 

 

 

5e92f1fd-49ee-437c-ae20-3c8c6bfac972

 

 

 

23bce259-4674-4d31-816b-bdbb90c9b790

 

 

 

f3334764-bb74-445e-98b6-158ff57973b0

 

 

 

ecd87bdd-869b-4de2-9a23-b64efd68d0b0

 

 

 

b5da5375-7c08-43b2-a113-1b3ac0da08ba

 

 

