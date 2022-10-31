جدل حول التحكيم في مباراة ريال مدريد وجيرونا بالدوري الإسباني

تعادل ريال مدريد في ملعبه أمام جيرونا 1-1 ليفقد نقطتين في اللقاء لكنه استعاد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن غريمه برشلونة، وسط جدل حول تحكيم اللقاء الذي منح ضربة جزاء للفريق المنافس وألغى هدفًا للبرازيلي رودريغو.

واختلف خبراء تحكيم صحف مدريد "ماركا" و"آس" حول قرارات حكم اللقاء، حيث أكد بيريز بورول خبير التحكيم لإذاعة "ماركا" أن ضربة الجزاء التي منحها الحكم ميليرو لوبيز لم تكن صحيحة.

وقال:" أعتقد أنها ليست حركة كافية للإشارة إلى العقوبة الأقصى ركلة الجزاء. تصطدم الكرة أولًا بصدر أسينسيو ثم يد أسينسيو. لم يكن لاعب ريال مدريد يمد ذراعه وموقعه ليس في اتجاه المرمى. ولكي يتم استدعاء أقصى عقوبة، يجب أن يكون لها تأثير أكبر على المباراة".

فيما يرى الحكم السابق إدوارد إيتورالدي خبير التحكم لدى صحيفة "آس" عكس ذلك وأكد أنها ضربة جزاء، وقال: "يفتح أسينسيو ذراعه فوق كتفه منذ بداية اللقطة، ولا توجد فرصة للارتداد، حتى لو أصابته في صدره أولًا".

كما اتفق الخبيران على كون هدف البرازيلي رودريغو المُلغى لصالح ريال مدريد كان قرارًا صحيحًا من الحكم لكون حارس المرمى كان يسيطر على الكرة.

وتحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن التحكيم وأكد بدوره أن ضربة الجزاء غير مشروعة لكون الكرة ضربت صدر أسينسيو ثم يده، فيما كان تصريح ميشيل مدرب جيرونا مفاجئًا وأكد على كون هدف رودريغو صحيحًا.