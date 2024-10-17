سعودي 100%.. اقتراح مثير من وليد الفراج لإنقاذ "الأخضر"

واصل الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد" على قنوات "أم بي سي أكشن"، ردوده المثيرة وانتقاداته اللاذعة إزاء المردود الهزيل الذي ظهر به رفاق سالم الدوسري في تصفيات كأس العالم 2026.

ووضع المنتخب السعودي نفسه في موقف صعب في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال المقبل، عندما خسر 5 نقاط في آخر مباراتين أمام اليابان والبحرين ليحتل المركز الثاني، مع كل من أستراليا والبحرين برصيد 5 نقاط من أربع مباريات.

وأثارت نتائج المنتخب السعودي مزيدا من الجدل حول تداعيات اعتماد أندية دوري المحترفين على عدد كبير من اللاعبين الأجانب ما تسبب في عدم قدرة اللاعبين السعوديين على المنافسة، وعدم جاهزيتهم عند تعزيز المنتخب "الأخضر" في المباريات الدولية.

واقترح وليد الفراج المذيع على قنوات "أم بي سي أكشن" أن يتم سنّ قانون في دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) يقضي بمنع الأندية من التعاقد مع لاعبين أجانب، وبالتالي أن تضم أندية تلك الدرجة لاعبين سعوديين فقط.

وقال الفراج: "إذا كنا غير قادرين على تقليص عدد اللاعبين الأجانب في دوري المحترفين فإن الحلول العملية لإنقاذ المنتخب تبدأ من تحويل دوري الدرجة الأولى إلى دوري سعودي100٪ ومنحه الدعم المالي والتسويقي والإعلامي الذي من شأنه أن يحوله إلى أقوى دوري عربي".

وأضاف: "الاقتصار على اللاعب المحلي في دوري "يلو" سيجعل هذا الدوري منبعا للمواهب السعودية لدعم المنتخبات ،أي حل آخر هو اهدار للوقت" .

وكان الفراج شن حملة شعواء على المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بعد السقوط في فخ التعادل السلبي أمام البحرين يوم الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة.

وقال الفراج، إن المنتخب السعودي فقد هيبته رغم تاريخه العريق، وأعاد كوابيس الماضي حين تعثر في تصفيات كأس العالم أكثر من مرة قبل التأهل إلى مونديال 1994.

وفضلا عن سوء النتائج في التصفيات المونديالية، يواجه الاتحاد السعودي لكرة القدم معضلة حقيقية بسبب الاختلاف حول إقالة المدرب روبرتو مانشيني من منصبه والتداعيات المالية والرياضية المحتملة لذلك القرار.