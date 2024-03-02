قبل أزمة مبابي.. كيف تعامل لويس إنريكي مع نجمي برشلونة وروما؟

دخلت علاقة المهاجم كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان، منعطفا جديدا ينبئ بأزمة قوية بين الطرفين، وذلك في ضوء تسارع الأحداث بخصوص صفقة انتقال مرتقبة للاعب مع ريال مدريد، وحسم قراره بعدم تمديد عقده الذي ينتهي مع فريق العاصمة الفرنسية في يونيو المقبل.

وكانت مباراة الـ"بي آس جي" مع موناكو، الجمعة، ضمن "الليغ 1"، بمثابة المؤشر الجديد على امتداد الأزمة، ليس فقط بين مبابي والنادي، وإنما مع المدرب لويس إنريكي الذي بادر بتعويض بطل العالم 2018 في بداية الشوط الثاني، وإقحام كولو مواني بديلا له.

وكشفت تقارير إخبارية أن لقاء جمع إنريكي ومبابي، صباح السبت، للحديث عما حدث في مباراة موناكو التي غادرها اللاعب للالتحاق بالمدرجات واستكمالها بجانب والدته، فيما تحدثت أيضا عن أن ما يحدث بين المدرب الإسباني ولاعبه، أعاد إلى سطح الأحداث توتر العلاقة بين إنريكي وكل النجوم الذين مر بهم طوال مسيرته التدريبية.

وقالت تقارير فرنسية، إن لويس إنريكي قد يظل المدرب الوحيد الذي تجرأ على استبدال كيليان مبابي في نهاية مباراة رسمية منذ وصول اللاعب إلى باريس في عام 2017 قادما من موناكو، وهو خيار قوي للغاية، لكنه ليس حالة معزولة في مسيرة إنريكي، ذلك أنه اصطدم بأحداث مشابهة عند مروره ببرشلونة الإسباني وروما الإيطالي مع كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأسطورة روما، فرانشيسكو توتي.

وفي العام 2011، في تجربته الأولى مع روما، تجرأ لويس إنريكي، على خيار محفوف بالمخاطر عندما ترك أسطورة فريق الذئاب على مقاعد البدلاء، ورغم موجة الغضب التي شنها آنذاك مشجعو فريق العاصمة الإيطالية بعد تراجع النتائج إلا أن المدرب الإسباني تمسك بموقفه، وقال حينئذ قولته الشهيرة: "أنا لست كلب صيد".. في رده على التعامل مع نجومية توتي ومكانته كمعشوق لا مثيل له في النادي.

وتكررت خلافات إنريكي مع النجوم عندما أشرف على تدريب برشلونة المدجج بالنجوم، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي أكتوبر 2014، وقبل 15 دقيقة من نهاية مباراة البارسا وإيبار (3-0)، قرر إنريكي استبدال ليونيل ميسي من أجل الحفاظ على جاهزيته قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أياكس آنذاك، وبينما كان منير الحدادي يستعد للدخول، رفض ميسي الخروج، وأشار بسبابته لمدربه إنريكي الذي كان متوترا، قبل أن يكون البرازيلي "نيمار" هو ضحية ذلك الخلاف، بخروجه ودخول الحدادي.

وبعد بضعة أسابيع، لم ينسَ إنريكي الحادثة وقرر وضع ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء ضد ريال سوسيداد، في مباراة انهزم فيه الفريق الكاتالوني، لكن إنريكي قد يكون خرج منتصرا على كبرياء النجم الأرجنتيني في المباراة التي صرح بعدها: "هناك مجموعة من القواعد يجب احترامها، والأهم هو المجموعة قبل".