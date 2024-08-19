كشفت تقارير إخبارية إسبانية أن النجم الألماني لنادي برشلونة إلكاي غوندوغان قد يكون أول صفقة لنادي النصر السعودي بعد الخيبة التي مني بها الفريق أمام الهلال يوم السبت الماضي في نهائي كأس السوبر السعودي بالخسارة (4 ـ 1).

ووفقا لما أوردته صحيفة سبورت الكتالونية (SPORT): اتصلت إدارة نادي النصر بالفعل بنظيرتها في برشلونة لبحث إمكانية التعاقد مع البرازيلي رافينها أو الفرنسي لينغليت ولكن دون جدوى بسبب رفض اللاعبين المغادرة تحو الدوري السعودي.

وقالت سبورت في تقرير للصحفي المطلع على كواليس نادي برشلونة "ميغيل سانز" إن النصر يدرس إمكانية التعاقد مع الألماني غوندوغان.

وتابع المصدر ذاته أن الصفقة مرجحة للإتمام خلال الأيام المقبلة، إذ سيكون من المفيد جدا لبرشلونة، الحصول على عائدات مالي من العملية تساهم في تخفيف وطأة الأزمة المالية، لكن سيتعين على غوندوغان التوصل إلى اتفاق مع النصر.

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وكانت الصحيفة، أشارت، مساء السبت، إلى إبلاغ اللاعب إدارة نادي برشلونة برغبته في الرحيل قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وما زاد في الشكوك حول مستقبل غوندوغان من البارسا هو أن إدارة النادي لم تخرج لتكذيب هذه التقارير.

ويقضي لاعب منتخب ألمانيا (33 عاما) الموسم الأخير في عقده مع برشلونة بعدما انضم إليه قادما من مانشستر سيتي في عام 2023.

وراجت تقارير حول رغبة إلكاي غوندوغان في العودة إلى مانشستر سيتي، كما أكدت مصادر أخرى أن بحوزته عروضا من أندية أخرى من بينها غلطة سراي التركي.