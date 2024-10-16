قنبلة الميركاتو.. نيمار يجتمع مع ميسي مجددا

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، من اللعب مجددًا بجوار صديقه ليونيل ميسي، في إنتر ميامي الأمريكي.

ويمر حاليًّا، نيمار بالمرحلة النهائية من التعافي من إصابته التي تعرض لها منذ عام، ومن المتوقع عودته الرسمية إلى الملاعب في بداية عام 2025، رغم أنه بدأ بالفعل التدريب على أرض الملعب.

ولعب نيمار حتى الآن 5 مباريات فقط مع الهلال، بعد تعرضه لإصابة في الركبة في أثناء قيامه بواجبه الدولي في أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الأربعاء: "قد يكون نيمار القنبلة التالية لسوق الانتقالات المقبلة، حيث يقترب من ارتداء قميص إنتر ميامي، إلى جانب ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، ما يعيد إلى الأذهان الفريق التاريخي لنادي برشلونة بين عامي 2013 و2017، وأفضل ثلاثي في التاريخ، MSN".

وأضافت الصحيفة: هذا ما تؤكده بعض وسائل الإعلام الأرجنتينية مثل Sport Gol، والتي تشير أيضًا إلى أن البرازيلي قد توصل بالفعل إلى اتفاق شفهي مع إنتر ميامي الأمريكي للانضمام إليهم كلاعب حر في يونيو 2025، عندما ينتهي عقده مع نادي الهلال السعودي".

ووفقًا للتقارير، فإن نيمار سيوقع عقدًا لمدة 5 سنوات وسيكون أحد اللاعبين الأساسيين في النادي الذي يشارك في ملكيته الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

وأشارت الصحيفة: "إذا حدث ذلك، قد يظهر نيمار لأول مرة بقميص إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية الجديدة في عام 2025 في الولايات المتحدة خلال صيف عام 2025، والتي من المتوقع أن يشارك فيها النادي كفريق مدعو من البلد المضيف".

وأوضح التقرير: "حتى الآن، يبدو انتقال نيمار إلى إنتر ميامي مجرد تقارير إعلامية، لكن الكثيرين بدؤوا بالفعل في تخيل رؤية ميسي وسواريز والنجم البرازيلي معًا مرة أخرى".

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ويلعب ميسي مع إنتر ميامي منذ صيف 2023، عندما انضم إليه من باريس سان جيرمان الفرنسي، مفضلًا فريق ولاية فلوريدا على عروض مغرية من أندية دوري روشن. وصنع التاريخ مع إنتر ميامي وقاده لحصد لقب كأس الدوريات الموسم الماضي 2023، ولقب درع المشجعين في الدوري الأمريكي هذا الموسم 2024.

وتزامل نيمار مع ميسي خلال مناسبتين، الأولى مع برشلونة من 2013 حتى 2017، قبل أن يرحل نجم السامبا إلى باريس سان جيرمان.

وفي صيف 2021، لعب ميسي ونيمار معًا في باريس سان جيرمان، قبل رحيل الثنائي في صيف 2023.

وانتقل نيمار لصفوف الهلال السعودي، بينما تعاقد إنتر ميامي مع ميسي مجانًا بعد نهاية عقده مع باريس.