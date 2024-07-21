يوم الصفقات المدوية.. الاتحاد السعودي يلهب الميركاتو بـ3 تعاقدات

أشعل نادي الاتحاد السعودي حماس جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل من خلال البحث عن تدعيمات جديدة لإعادة ترتيب صفوف الفريق.

ويبحث الاتحاد عن حسم صفقات مدوية تعيد الفريق إلى سكة البطولات مجددًا بعدما خرج من الموسم الماضي خالي الوفاض.

وخسر الاتحاد لقب الدوري الذي كان يحمله لصالح الهلال كما خسر لقب السوبر السعودي على يد الهلال أيضًا بخلاف خروجه من دوري أبطال آسيا وتوديعه بطولة كأس الملك.

وأقال الاتحاد مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو وقرر الاستعانة بخدمات المدرب الفرنسي لوران بلان في الموسم المقبل.

وبدأت إدارة الاتحاد غربلة صفوف الفريق بالاستغناء عن خدمات بعض اللاعبين على رأسهم الثنائي البرازيلي مارسيلو غروهي حارس المرمى ورومارينيو بجانب المصري أحمد حجازي.

وبدأت صفقات الاتحاد بتفعيل بند شراء ثنائي الاتفاق سعد الموسى وأحمد الغامدي ثم التعاقد مع الجزائري حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي.

ولكن الاتحاد فاجأ جماهيره اليوم الأحد بصفقات مدوية بدأت بإعلان التعاقد مع معاذ فقيهي لاعب الهلال والذي ينشط في مركز الظهير الأيسر.

ووقع اللاعب صاحب الـ 22 عامًا بشكل رسمي مع الاتحاد لينضم إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وتوصل الاتحاد لاتفاق شبه نهائي مع الهلال للتعاقد مع صالح الشهري بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" والتي أكدت أن اللاعب أصبح اتحاديًا وسينضم للمعسكر خلال الساعات القادمة.

في المقابل، أعلن فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي توصل إدارة الاتحاد لاتفاق نهائي للتعاقد مع الفرنسي موسى ديابي لاعب أستون فيلا الإنجليزي مقابل 60 مليون يورو.