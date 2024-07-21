عاجل

كامالا هاريس: سأبذل كل ما في وسعي لهزيمة ترامب
logo
رياضة

يوم الصفقات المدوية.. الاتحاد السعودي يلهب الميركاتو بـ3 تعاقدات

يوم الصفقات المدوية.. الاتحاد السعودي يلهب الميركاتو بـ3 تعاقدات
معاذ فقيهي لاعب الاتحاد السعودي الجديدالمصدر: حساب الاتحاد السعودي عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
21 يوليو 2024، 7:48 م

أشعل نادي الاتحاد السعودي حماس جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل من خلال البحث عن تدعيمات جديدة لإعادة ترتيب صفوف الفريق.

ويبحث الاتحاد عن حسم صفقات مدوية تعيد الفريق إلى سكة البطولات مجددًا بعدما خرج من الموسم الماضي خالي الوفاض.

وخسر الاتحاد لقب الدوري الذي كان يحمله لصالح الهلال كما خسر لقب السوبر السعودي على يد الهلال أيضًا بخلاف خروجه من دوري أبطال آسيا وتوديعه بطولة كأس الملك.

وأقال الاتحاد مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو وقرر الاستعانة بخدمات المدرب الفرنسي لوران بلان في الموسم المقبل.

وبدأت إدارة الاتحاد غربلة صفوف الفريق بالاستغناء عن خدمات بعض اللاعبين على رأسهم الثنائي البرازيلي مارسيلو غروهي حارس المرمى ورومارينيو بجانب المصري أحمد حجازي.

وبدأت صفقات الاتحاد بتفعيل بند شراء ثنائي الاتفاق سعد الموسى وأحمد الغامدي ثم التعاقد مع الجزائري حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي.

ولكن الاتحاد فاجأ جماهيره اليوم الأحد بصفقات مدوية بدأت بإعلان التعاقد مع معاذ فقيهي لاعب الهلال والذي ينشط في مركز الظهير الأيسر.

ووقع اللاعب صاحب الـ 22 عامًا بشكل رسمي مع الاتحاد لينضم إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وتوصل الاتحاد لاتفاق شبه نهائي مع الهلال للتعاقد مع صالح الشهري بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" والتي أكدت أن اللاعب أصبح اتحاديًا وسينضم للمعسكر خلال الساعات القادمة.

في المقابل، أعلن فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي توصل إدارة الاتحاد لاتفاق نهائي للتعاقد مع الفرنسي موسى ديابي لاعب أستون فيلا الإنجليزي مقابل 60 مليون يورو.

الاتحاد السعوديالدوري السعوديصالح الشهري

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC