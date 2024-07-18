يشهد عالم كرة القدم سلوكًا غريبًا من جماهير نادي برشلونة، حيث يسعى بعضهم بشكل يائس إلى ضم نجم أتلتيك بلباو، نيكو ويليامز، إلى صفوف النادي الكتالوني.

وارتبط اسم جناح أتلتيك بلباو الإسباني بالرحيل إلى برشلونة في الموسم المقبل بناءً على طلب إدارة الفريق الكتالوني، التي استطلعت رأي المدرب الجديد الألماني هانز فليك، ووافق على الصفقة.

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وتواجه الصفقة عقبة قوية في ظل تمسك إدارة بلباو ببقاء ويليامز، وإغلاقها الباب أمام رحيل اللاعب في الموسم المقبل.

ويرتبط ويليامز بعقد رسمي مع بلباو يمتد حتى عام 2027؛ ما يجعل مسألة رحيله مرتبطة بموافقة إدارة ناديه.

وبعد تألق ويليامز في "يورو 2024"، لجأ العديد من مستخدمي منصة تيك توك، إلى التبرع بمبالغ مالية في تعليقات منشور يحمل الرقم الخاص باللاعب لامين يامال، والذي نشرته الصفحة الرسمية لنادي برشلونة.

ويهدف هذا السلوك الغريب إلى جمع أموال تساهم في صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة.

كيف يتم التبرع؟

تتيح منصة تيك توك لمستخدميها إرسال "هدايا" إلى حسابات أخرى من خلال التعليقات على مقاطع الفيديو.

ويبدو أن جماهير برشلونة تستغل هذه الميزة بطريقة جديدة لممارسة الضغط على إدارة النادي لإتمام صفقة ضم اللاعب المرغوب.

هل ينجح هذا السلوك؟

من غير المرجح أن يؤدي سلوك جماهير برشلونة إلى إقناع إدارة النادي بضم نيكو ويليامز، ففي النهاية، قرارات التعاقد مع اللاعبين تتخذ بناءً على معايير فنية ومالية واستراتيجية محددة من قبل إدارة النادي.

ولكن، يعكس هذا السلوك شغف جماهير برشلونة ورغبتهم الشديدة في ضم اللاعب الذي يعتبرونه إضافة قوية للفريق.

وخطف نيكو ويليامز الأضواء مع المنتخب الإسباني خلال تتويجه ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وسجل ويليامز هدفًا في انتصار الإسبان باللقاء النهائي على حساب إنجلترا بنتيجة 2-1.