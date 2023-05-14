بعد الخسارة أمام برايتون.. انهيار آمال آرسنال بحصد لقب الدوري الإنجليزي
انتهت تقريبًا آمال آرسنال بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما خسر 3-صفر أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، ليمهد الطريق نحو تتويج مانشستر سيتي.
وتعرَّض آرسنال لضربة جديدة في سعيه إلى حصد لقب البريميرليغ، وخسر بثلاثية أمام برايتون آند هوف ألبيون بعد عرض متواضع اليوم الأحد.
وبعد فوز سيتي 3-صفر على إيفرتون، في وقت سابق اليوم، وتصدره الدوري بفارق 4 نقاط، كان آرسنال يدرك أنه لا بديل عن الفوز للتمسك بفرصته في المنافسة على اللقب.
لكن آرسنال ظهر بشكل متواضع، وسجل برايتون بواسطة خوليو إنسيسو، والبديل دينيز أونداف، وبرفيس إستوبينيان ليصبح سادسًا.
وسدد لياندرو تروسار لاعب آرسنال كرة في العارضة أمام فريقه السابق خلال الشوط الأول.
لكن آرسنال انهار بعدما افتتح إنسيسو التسجيل من مدى قريب في الدقيقة 51، وازداد الأمر سوءًا عندما أضاف أونداف الهدف الثاني بتسديدة من فوق الحارس آرون رامسديل في الدقيقة 86.
واكتملت مأساة آرسنال بالهدف الثالث من إستوبينيان في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
وبعد الخسارة الخامسة هذا الموسم، وتجمّد رصيد آرسنال عند 81 نقطة من 36 مباراة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض 35 مباراة.
وسيحتفل مانشستر سيتي بحصد اللقب للمرة الخامسة في 6 مواسم إذا فاز على تشيلسي في الجولة المقبلة، حيث يحتاج سيتي إلى انتصار واحد للاحتفاظ باللقب.
وقفز برايتون إلى المركز السادس برصيد 58 نقطة من 34 مباراة، وأنعش آماله بقوة في التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.