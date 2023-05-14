بعد الخسارة أمام برايتون.. انهيار آمال آرسنال بحصد لقب الدوري الإنجليزي

وبعد فوز سيتي 3-صفر على إيفرتون، في وقت سابق اليوم، وتصدره الدوري بفارق 4 نقاط، كان آرسنال يدرك أنه لا بديل عن الفوز للتمسك بفرصته في المنافسة على اللقب.

لكن آرسنال ظهر بشكل متواضع، وسجل برايتون بواسطة خوليو إنسيسو، والبديل دينيز أونداف، وبرفيس إستوبينيان ليصبح سادسًا.

وسدد لياندرو تروسار لاعب آرسنال كرة في العارضة أمام فريقه السابق خلال الشوط الأول.

لكن آرسنال انهار بعدما افتتح إنسيسو التسجيل من مدى قريب في الدقيقة 51، وازداد الأمر سوءًا عندما أضاف أونداف الهدف الثاني بتسديدة من فوق الحارس آرون رامسديل في الدقيقة 86.

واكتملت مأساة آرسنال بالهدف الثالث من إستوبينيان في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.