يواجه البرتغالي روبن أموريم أزمة جديدة داخل مانشستر يونايتد، بعد تقارير تؤكد أن عددًا من لاعبي الفريق فقدوا الثقة في مدربهم، وسط حالة من الإحباط والارتباك التي تسود غرفة الملابس.

وتصاعدت حدة الضغوط على المدرب البرتغالي مع البداية الكارثية للموسم، حيث لم يحقق يونايتد سوى فوز واحد فقط، كما ودع كأس الرابطة الإنجليزية أمام فريق مغمور هو غريمسبي تاون، قبل أن يتعرض لهزيمة قاسية 0-3 أمام الجار مانشستر سيتي في الديربي.

منذ توليه المسؤولية قبل عشرة أشهر، قاد أموريم الفريق في 31 مباراة بالدوري، لم يفز سوى في 8 منها، لينهي الموسم الماضي في المركز الخامس عشر، وهو الأسوأ لمانشستر يونايتد في حقبة البريميرليغ.

ورغم أن الإدارة أنفقت ما يقارب 240 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الصيفية لدعمه بصفقات جديدة، إلا أن الفريق لم يظهر أي بوادر تحسّن حتى الآن.

نجوم مانشستر يونايتد ينقلبون على أموريم

اللاعبون الكبار في الفريق باتوا غير راضين عن إصرار أموريم على أسلوب لعبه وعدم مرونته في تغيير التكتيك، معتبرين أنه يضعهم في مواقف صعبة داخل الملعب، ويجبرهم على تطبيق نظام لا يتناسب مع قدراتهم.

وعلى الفور، نفى النادي فقدان اللاعبين الثقة في أموريم، وأكد أن المدرب لا يزال يحظى بدعم المجموعة. لكن على أرض الواقع، يزداد الجدل بين الجماهير والخبراء حول مستقبل المدرب البرتغالي مع الفريق.

أسطورة يونايتد واين روني فتح النار على الوضع الحالي، مؤكدًا أن الفريق ازداد سوءًا منذ إقالة الهولندي إيريك تين هاغ وتعيين أموريم.

وقال روني: "لا أظن أن أحدًا يفهم ما يحدث. أحاول أن أكون إيجابيًا تجاه المدرب واللاعبين، لكن من الصعب أن نقول إن هناك أي تقدم. لا توجد أنماط واضحة أو مؤشرات على تحسن الفريق مستقبلًا".