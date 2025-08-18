logo
رياضة
خاص

رد فعل ناري من جون إدوارد بعد تعادل الزمالك مع المقاولون

رد فعل ناري من جون إدوارد بعد تعادل الزمالك مع المقاولون
جون إدوارد مع عبد الناصر محمدالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2025، 5:31 ص

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن رد فعل ناري من جون إدوارد، المدير الرياضي، عقب التعادل الذي سقط فيه الأبيض أمام المقاولون العرب.

أخبار ذات علاقة

أول تعليق من خوان ألفينا بعد ظهوره المثير مع الزمالك (صور)

أول تعليق من خوان ألفينا بعد ظهوره المثير مع الزمالك (صور)

 

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين في صراع لقب الدوري المصري، بالتعادل سلبيًّا أمام المقاولون العرب، بالجولة الثانية من البطولة.

وظهر الفريق بمستوى سيّئ، ولم يهدد مرمى المقاولون طوال المباراة؛ ما تسبب في غضب جماهيري كبير، تجاه اللاعبين والجهاز الفني.

أخبار ذات علاقة

الزمالك يوضح تطورات حالة يانيك فيريرا الصحية

الزمالك يوضح تطورات حالة يانيك فيريرا الصحية

 

رد فعل ناري من جون إدوارد

هذا الغضب امتد إلى جون إدوارد المدير الرياضي، الذي أعلن عن ذلك صراحة للاعبين.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن جون إدوارد، أخبر عبدالناصر محمد مدير الكرة بالتحدث مع اللاعبين حول أهمية الفوز في مباراة مودرن سبورت المقبلة.

وتابع أن جون طلب من عبدالناصر تعنيف اللاعبين وتهديدهم بالخصم من المستحقات الشهرية، حال تكرار هذا الأداء.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC