رد فعل ناري من جون إدوارد بعد تعادل الزمالك مع المقاولون

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن رد فعل ناري من جون إدوارد، المدير الرياضي، عقب التعادل الذي سقط فيه الأبيض أمام المقاولون العرب.

أخبار ذات علاقة أول تعليق من خوان ألفينا بعد ظهوره المثير مع الزمالك (صور)

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين في صراع لقب الدوري المصري، بالتعادل سلبيًّا أمام المقاولون العرب، بالجولة الثانية من البطولة.

وظهر الفريق بمستوى سيّئ، ولم يهدد مرمى المقاولون طوال المباراة؛ ما تسبب في غضب جماهيري كبير، تجاه اللاعبين والجهاز الفني.

أخبار ذات علاقة الزمالك يوضح تطورات حالة يانيك فيريرا الصحية

رد فعل ناري من جون إدوارد

هذا الغضب امتد إلى جون إدوارد المدير الرياضي، الذي أعلن عن ذلك صراحة للاعبين.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن جون إدوارد، أخبر عبدالناصر محمد مدير الكرة بالتحدث مع اللاعبين حول أهمية الفوز في مباراة مودرن سبورت المقبلة.

وتابع أن جون طلب من عبدالناصر تعنيف اللاعبين وتهديدهم بالخصم من المستحقات الشهرية، حال تكرار هذا الأداء.