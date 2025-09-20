هرب من الهبوط.. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على سيراميكا (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب على فوز الأهلي أمام منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

واستعاد الأهلي توازنه في الدوري المصري الممتاز بعد أن حقق فوزا صعبا على ضيفه سيراميكا كليوباترا 1-صفر، في ختام مباريات الجولة السابعة.

أخبار ذات علاقة سيراميكا له ضربة جزاء.. عمرو أديب يهاجم حكم مباراة الأهلي المصري (فيديو)

أخبار ذات علاقة مشادة بين نجمي الأهلي المصري بعد الفوز على سيراميكا.. ما السبب؟

ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 10 نقاط في المركز الثامن.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني.

أخبار ذات علاقة أخيراً ظهر.. أكثر لاعب أبهر جماهير الأهلي في الفوز على سيراميكا

سجل محمود حسن "تريزيغيه" في الدقيقة 27 بعد مرور جيد في الجهة اليسرى ثم تسديدة قوية سكنت الزاوية اليسرى لمرمى محمد بسام حارس سيراميكا.

وقال عمرو أديب في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي قدر يهرب من دوامة الهبوط، ولا يسعني إلا أن أشيد بأداء الزمالك في مواجهة الإسماعيلي وكأننا نشاهد ريال مدريد. ملكي عظيم فرقة قوية، وبعون الله هذه المرة لا يوجد مركز ثان، الزمالك سيكون في المركز الأول، نحن أوفياء ولا نخاف، الزمالك طوال عمره نادي المواهب، إحنا متحف اللوفر على الأرض".

وشدد أديب على أن استقرار الزمالك الفني والذهني يعود إلى سياسة النادي في الاهتمام بالتجهيز البدني والنفسي للاعبين، وكذلك إدارة الضغوط الإعلامية والجماهيرية؛ وهو ما يعطي الفريق ميزة تنافسية واضحة أمام خصومه.

وأضاف: "الأهلي محتاج بعض الوقت لكي يعود لمستواه الطبيعي؛ لأنه في مرحلة إعادة ترتيب الفريق والتأقلم مع اللاعبين الجدد. الزمالك على العكس، الفريق شبه مكتمل العناصر، والمخطط الفني واضح لكل مباراة".