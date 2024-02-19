السبب القانوني لشطب عضوية مرتضى منصور
كشف المستشار مصطفى كمال شعيب، عن السبب القانوني، لإسقاط عضوية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، من كشوف عضوية النادي الأبيض.
وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اليوم الأحد، إسقاط عضوية رئيسه السابق مرتضى منصور.
وقال النادي في بيان نشره المركز الإعلامي للنادي عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب إنه قرر "إسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة إعمالًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي".
وقال شعيب في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" إن: "مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إسقاط عضوية مرتضى منصور لفقده شرط حسن السمعة والسلوك".
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أمرت في أبريل الماضي بعزل منصور من رئاسة النادي بعدما نفذ حكما قضائيا بالحبس لمدة شهر واحد.
وكان منصور قد عاد لرئاسة الزمالك بعد خروجه من محبسه وتنفيذ الحكم بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وجرت انتخابات مجلس إدارة النادي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفاز بها لبيب وأعضاء قائمته بالكامل.