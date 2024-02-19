السبب القانوني لشطب عضوية مرتضى منصور

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أمرت في أبريل الماضي بعزل منصور من رئاسة النادي بعدما نفذ حكما قضائيا بالحبس لمدة شهر واحد.

وكان منصور قد عاد لرئاسة الزمالك بعد خروجه من محبسه وتنفيذ الحكم بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وجرت انتخابات مجلس إدارة النادي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفاز بها لبيب وأعضاء قائمته بالكامل.