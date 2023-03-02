مباراة الهلال والوحدة.. ميشيل ديلغادو يحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو (فيديو)

ويلعب الهلال ضد الوحدة اليوم الخميس، وافتتح ديلغادو أهداف المباراة بعد مرور دقيقتين فقط من صافرة البداية.

وفور إحراز الهدف، قام ديلغادو بتقليد احتفال رونالدو الشهير، ثم قامت الجماهير المتواجدة في الملعب بترديد كلمة (siiii) التي يشتهر بها رونالدو.