مباراة الهلال والوحدة.. ميشيل ديلغادو يحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو (فيديو)
احتفل ميشيل ديلغادو لاعب نادي الهلال السعودي بهدفه في مرمى الوحدة، خلال مباراة الفريقين بدوري روشن، على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر.
ويلعب الهلال ضد الوحدة اليوم الخميس، وافتتح ديلغادو أهداف المباراة بعد مرور دقيقتين فقط من صافرة البداية.
وفور إحراز الهدف، قام ديلغادو بتقليد احتفال رونالدو الشهير، ثم قامت الجماهير المتواجدة في الملعب بترديد كلمة (siiii) التي يشتهر بها رونالدو.
مباراة الهلال ضد الوحدة تقام على استاد الملك عبد العزيز الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مواجهات الدوري السعودي.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة.
ويطمح الهلال في مواصلة مسيرة الانتصارات بالدوري السعودي بعد المستوى الرائع الذي ظهر خلاله في المباريات الأخيرة، سواء في كأس العالم للأندية أو بعد وصوله لنهائي دوري أبطال آسيا.
بينما يحتل فريق الوحدة المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.