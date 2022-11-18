رسميًا: الفيفا يعلن حظر الكحوليات بملاعب كأس العالم في قطر
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان، اليوم الجمعة، إنه سيتم حظر بيع الجعة الكحولية للجماهير في ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، في تراجع في اللحظة الأخيرة.
يأتي الإعلان قبل يومين من انطلاق مونديال قطر بعد غد الأحد.
وهذه المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في دولة إسلامية محافظة تفرض قيودا صارمة على المشروبات الكحولية وتحظر تناولها في الأماكن العامة.
وقال متحدث باسم الفيفا في البيان: "بعد مناقشات بين سلطات البلد المضيف والفيفا، تم اتخاذ قرار باقتصار بيع المشروبات الكحولية على مهرجان الفيفا للمشجعين، ووجهات المشجعين الأخرى والأماكن المرخص لها بذلك، وإزالة نقاط بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر".
وكان من المقرر أن تتولى بدوايزر، وهي راع رئيسي لكأس العالم تملكها شركة (إيه.بي إنبيف) لصناعة الجعة، بيع الجعة حصريا في المنطقة المحددة لمن يحملون التذاكر في محيط كل من الملاعب الثمانية قبل ثلاث ساعات من كل مباراة وحتى بعد انتهائها بساعة واحدة.
وقالت (إيه.بي إنبيف) في بيان: "لن تُقام بعض الأنشطة المقررة في الملاعب بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا".
وبدوايزر واحدة من رعاة كأس العالم منذ عام 1985، أي قبل عام من إقامة البطولة في المكسيك. وفي عام 2022، دشنت الشركة أكبر حملاتها على الإطلاق وشملت أنشطة لها ولعلامات تجارية أخرى في أكثر من 70 سوقا و1.2 مليون حانة ومطعم ومنفذ بيع بالتجزئة.
وعادة ما يزداد استهلاك الجعة في كأس العالم. ومن الواضح أن الشركة، التي مقرها بلجيكا وتنتج علامات تجارية منها ستيلا آرتواه وكورونا، تسعى لتحقيق أرباح من ملايين الدولارات التي تدفعها مقابل حق الرعاية.
إلا أن الشركة قالت إن الاستهلاك في موقع الحدث يحقق أرباحا أقل من تلك التي يحققها المشجعون الذين يشاهدون المباريات في التلفزيون.
وجاء في البيان: "يقدر منظمو البطولة تفهم (إيه.بي إنبيف) ودعمها المستمر لالتزامنا المشترك لخدمة الجميع أثناء كأس العالم".