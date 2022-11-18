رسميًا: الفيفا يعلن حظر الكحوليات بملاعب كأس العالم في قطر

وكان من المقرر أن تتولى بدوايزر، وهي راع رئيسي لكأس العالم تملكها شركة (إيه.بي إنبيف) لصناعة الجعة، بيع الجعة حصريا في المنطقة المحددة لمن يحملون التذاكر في محيط كل من الملاعب الثمانية قبل ثلاث ساعات من كل مباراة وحتى بعد انتهائها بساعة واحدة.

وقالت (إيه.بي إنبيف) في بيان: "لن تُقام بعض الأنشطة المقررة في الملاعب بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا".

وبدوايزر واحدة من رعاة كأس العالم منذ عام 1985، أي قبل عام من إقامة البطولة في المكسيك. وفي عام 2022، دشنت الشركة أكبر حملاتها على الإطلاق وشملت أنشطة لها ولعلامات تجارية أخرى في أكثر من 70 سوقا و1.2 مليون حانة ومطعم ومنفذ بيع بالتجزئة.

وعادة ما يزداد استهلاك الجعة في كأس العالم. ومن الواضح أن الشركة، التي مقرها بلجيكا وتنتج علامات تجارية منها ستيلا آرتواه وكورونا، تسعى لتحقيق أرباح من ملايين الدولارات التي تدفعها مقابل حق الرعاية.

إلا أن الشركة قالت إن الاستهلاك في موقع الحدث يحقق أرباحا أقل من تلك التي يحققها المشجعون الذين يشاهدون المباريات في التلفزيون.

وجاء في البيان: "يقدر منظمو البطولة تفهم (إيه.بي إنبيف) ودعمها المستمر لالتزامنا المشترك لخدمة الجميع أثناء كأس العالم".