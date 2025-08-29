أول تحرك رسمي من النصر السعودي لضم نجم مانشستر يونايتد

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التخلص من عدة لاعبين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية بعدما أنفق أكثر من 200 مليون يورو على ضم صفقات جديدة.

وبات اللاعب الواعد كوبي ماينو أحد المرشحين بقوة للرحيل عن قلعة "أولد ترافورد" قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير إعلامية عن تقدم اللاعب صاحب الـ 20 عاماً بطلب لإدارة النادي الإنجليزي للرحيل عن صفوف الفريق.

وتراقب عدة أندية وضع اللاعب الإنجليزي الواعد من بينها ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عملاقي الدوري الإسباني.

وأكد الصحفي بن جاكوبس أن نادي النصر السعودي تحرك بشكل رسمي للتعاقد مع لاعب الوسط الشاب واستفسر بشكل رسمي من إدارة مانشستر يونايتد حول إمكانية استعارته.

وتخرج ماينو من أكاديمية مانشستر يونايتد وتم تصعيده للفريق الأول عام 2023 وشارك في 73 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.

ورغم كونه من أصول غانية لكنه ولد في إنجلترا ومثل منتخبات إنجلترا للفئات الصغرى ولعب للمنتخب الأول 10 مباريات ولم يسجل أهداف.

وشارك كوبي مانيو خلال مباراة الفضيحة والإقصاء أمام غريمسبي تاون من كأس رابطة الأندية الإنجليزي وربطته تقارير بكونه من بين المغضوب عليهم والمرغوب في رحيلهم.

وكشفت تقارير صحفية عن إدارة النادي الإنجليزي ترفض رحيله حاليا وترغب في بقائه لكونه لاعب شاب وابن مدرسة النادي، وتطالبه بالقتال من أجل مركز أساسي في الفريق.