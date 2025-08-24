"ثورة" في تشكيل ريال مدريد ضد ريال أوفييدو

فاجأ تشابي ألونسو جماهير ريال مدريد بإحداث تغييرات واسعة في تشكيل الفريق الأساسي أمام ريال أوفييدو، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

أخبار ذات علاقة اختبار معقد.. هل ينجح ألونسو في حل معضلات ريال مدريد؟

ويلعب ريال مدريد ضد ريال أوفييدو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وكان ريال مدريد قد افتتح مشواره في الدوري الإسباني بانتصار صعب على أوساسونا بهدف دون رد، سجله الفرنسي كيليان مبابي.

أخبار ذات علاقة الصفقة المفقودة التي تربك ريال مدريد

ثورة في التشكيل

قرر تشابي ألونسو، إبقاء فينيسيوس جونيور وألكسندر أرنولد على مقاعد البدلاء، والدفع بالموهبة الأرجنتينية فرانكو ماستانتونو أساسيًا للمرة الأولى بقميص الميرنغي إلى جانب كيليان مبابي ورودريغو في خط الهجوم.

وجاءت مشاركة رودريغو بمثابة "قنبلة"، حيث أجمعت تقارير وسائل الإعلام الإسبانية أن ألونسو حسم أمره وقرر الاستغناء عن المهاجم البرازيلي، ولكنه قرر الدفع به أساسيا في مباراة اليوم.

أما ماستانتونو، النجم الأرجنتيني الشاب، شارك لأول مرة مع ريال مدريد في الجولة الماضية أمام أوساسونا كبديل في الشوط الثاني، وحظي حينها بترحيب كبير من جماهير سانتياغو برنابيو، قبل أن يحصل الآن على فرصة أساسية في ثلاثي المقدمة.

وأجرى ألونسو أربعة تغييرات كاملة مقارنة بالتشكيل الذي افتتح به الموسم، حيث أشرك رودريغو بدلًا من فينيسيوس، وماستانتونو مكان إبراهيم دياز، بينما عاد داني كارفاخال وأنطونيو روديغر للتشكيل على حساب أرنولد وإيدير ميليتاو.

أخبار ذات علاقة سر تغيير الموقف.. لماذا قرر ريال مدريد طرد فينيسيوس جونيور؟

وجاءت تشكيلة ريال مدريد أمام ريال أوفييدو على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديغر، ديان هويسن، ألفارو كارّيراس.

الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، أردا غولر.

الهجوم: فرانكو ماستانتونو، كيليان مبابي، رودريغو.