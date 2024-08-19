شهدت المباراة التي جمعت فريقي النصر والهلال في نهائي السوبر السعودي، مساء السبت، تصرفا مثيرا للجدل من سامي النجعي، نجم "العالمي" مع الصربي ألكساندر ميتروفيتش، لاعب "الزعيم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا محرجا لميتروفيتش تسبب فيه النجعي بغرابة.

وعند انتهاء المباراة، حاول ميتروفيتش مد يده للسلام على نجم النصر سامي النجعي، وقام سامي بالرفض وسحب يده، وهو ما أثار دهشة اللاعب الصربي الذي توقف لمعاتبته، ولكن النجعي أكمل طريقه لغرفة تغيير الملابس.

ولعب ميتروفيتش دورا بارزا في قيادة الهلال للفوز الكبير على النصر "4-1"، بعدما صنع الهدف الأول الذي أحرزه سيرجي سافيتش، ثم سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و68 من عمر المباراة، ليواصل المهاجم الصربي مسيرته دون أي هزائم في 44 مباراة رسمية بقميص الهلال، سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة في المسابقات كافة.

ومن المنتظر أن يستضيف النصر نظيره الرائد، على ملعب الأول بارك، الخميس المُقبل، بينما يحل الهلال ضيفًا على الأخدود، السبت، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي.